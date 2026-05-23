Son Mühür/Selda Meşe- Bornova Belediyesi ev sahipliğinde Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi’nin düzenlediği “Gençlik ve Bahar” temalı Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirildi. Baharın neşesini ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu aynı sahnede buluşturan konser, türkülerin birleştirici gücüyle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Dinleyicilerin türkülere eşlik ettiği gecede koro ve solistler, Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilen eserleri seslendirdi. Rumeli’den Ege’ye, Trakya’dan Anadolu’nun içlerine uzanan geniş repertuvar, izleyenlerden tam not aldı.



Konserin açılış konuşmasını yapan ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç, Atatürk’ün müziğe ve özellikle türkülere verdiği öneme dikkat çekerek, Atatürk’ün yalnızca edebiyatla değil müzikle de yakından ilgilendiğini, şarkı ve türküleri büyük bir keyifle dinlediğini, zaman zaman söylenen eserlere eşlik edip halk oyunlarına katıldığını vurguladı.

"Gençlik geleceğin temsilcisidir"



19 Mayıs’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edildiğini vurgulan-yan Timaç, "Gençlik cesaretin, değişimin, aklın ve geleceğin temsilcisidir. Cumhuriyetin kazanımlarını yaşatacak ve çağdaş uygarlık hedefini ileriye taşıyacak olanların gençlerdir. Gençlerin bilimin ışığında düşünmeye, üretmeye, sorgulamaya ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun farklı yörelerinden eserler seslendirildi

Konser programında “Manastır”, “Bülbülüm Altın Kafeste”, “Karahisar Kalesi”, “Tekirdağ’ın Üzümü”, “Babuba”, “Evlerinin Önü Yaldız Piyade”, “Evlerinin Önü Handır”, “Deniz Üstü Köpürür”, “Karyolamın Demiri”, “Gerizler Başı”, “Kerimoğlu Zeybeği”, gibi sevilen türküler seslendirildi.

Solo performanslarda ise “Kaya Köyün Alt Yanında”, “Denizin Dibinde Hatçam” ve “Çek Gemici Gemileri” izleyicilerle buluştu. Program boyunca Anadolu’nun farklı yörelerine ait zengin kültürel renkler, müzik aracılığıyla sahneye taşınarak dinleyicilere adeta bir kültür yolculuğu yaşattı.

