Son Mühür- Bugün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti. Operasyonda tam 13 kişi gözaltına alınmıştı. O 13 isim açıklandı.
İşte o isimler
1-Gülhan AYDIN
CHP delege/örgüt listelerinde geçen bir isim görünüyor; ancak hangi Gülhan Aydın olduğu ve listedeki kişiyle aynı kişi olup olmadığı net değil. CHP’de Özgür Özel’i desteklediği bilinen Kahramanmaraş/Göksun delegesi ihtimali yüksek görülüyor.
2-Sadi KARAYALÇIN
CHP Eyüp/Eyüpsultan örgütünde eski ilçe başkanı ve sosyal demokrat çevrelerde bilinen bir isim olarak anılıyor.
3-Melda TANIŞMAN TUTAN
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı
4-Hayati KAYA
Birden fazla aynı isimli kişi var. CHP örgütlerinde farklı illerde geçen Hayati Kaya isimleri bulunuyor. Giresun Çanakçı İlçe Başkan Yardımcısı üzerinde yoğunlaşıldı.
5-Suat DÜLGER
eski CHP Erzurum İl Başkanı
6-Kalender ÖZDEMİR
Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ Yönetim Kurulu üyesi
7-Özkan DENİZ
Etimesgut Belediye meclis üyesi
8-İbrahim ŞAHİN
Kayseri İl Disiplin Kurulu üyesi
9-Umut SAPAN
CHP Kilis İl Başkanı
10-Mehmet Ayıp DEMİRBÜKEN
CHP Şanlıurfa Siverek İlçe Başkanı
11-Metin KAYA
CHP İstanbul-Ümraniye Meclis üyesi
12-Gaffar ÇİÇEK
Veli Ağbaba’nın danışmanı/çalışma arkadaşı olarak anılan bir isim
13-Ayça AKPEK ŞENAY
Veli Ağbaba’nın danışmanı/çalışma arkadaşı olarak anılan bir isim