Son Mühür- Bugün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti. Operasyonda tam 13 kişi gözaltına alınmıştı. O 13 isim açıklandı.

1-Gülhan AYDIN

CHP delege/örgüt listelerinde geçen bir isim görünüyor; ancak hangi Gülhan Aydın olduğu ve listedeki kişiyle aynı kişi olup olmadığı net değil. CHP’de Özgür Özel’i desteklediği bilinen Kahramanmaraş/Göksun delegesi ihtimali yüksek görülüyor.

2-Sadi KARAYALÇIN

CHP Eyüp/Eyüpsultan örgütünde eski ilçe başkanı ve sosyal demokrat çevrelerde bilinen bir isim olarak anılıyor.

3-Melda TANIŞMAN TUTAN

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı

4-Hayati KAYA

Birden fazla aynı isimli kişi var. CHP örgütlerinde farklı illerde geçen Hayati Kaya isimleri bulunuyor. Giresun Çanakçı İlçe Başkan Yardımcısı üzerinde yoğunlaşıldı.

5-Suat DÜLGER

eski CHP Erzurum İl Başkanı

6-Kalender ÖZDEMİR

Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ Yönetim Kurulu üyesi

7-Özkan DENİZ

Etimesgut Belediye meclis üyesi

8-İbrahim ŞAHİN

Kayseri İl Disiplin Kurulu üyesi

9-Umut SAPAN

CHP Kilis İl Başkanı

10-Mehmet Ayıp DEMİRBÜKEN

CHP Şanlıurfa Siverek İlçe Başkanı

11-Metin KAYA

CHP İstanbul-Ümraniye Meclis üyesi

12-Gaffar ÇİÇEK

Veli Ağbaba’nın danışmanı/çalışma arkadaşı olarak anılan bir isim

13-Ayça AKPEK ŞENAY

Veli Ağbaba’nın danışmanı/çalışma arkadaşı olarak anılan bir isim