Son Mühür/ Beste Temel- İzmirli sanayici ve turizmci Bülent Tercan, TERBAY yönetimiyle birlikte Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner’i ziyaret etti. Görüşmede sanayi ve turizm sektöründeki eleman sıkıntısı ele alındı.

Tercan, sanayide büyümenin yolunun mesleki eğitimden geçtiğini söyledi.

40 yıldır fabrikada usta yetiştiriyorlar

TERBAY bünyesinde 1985 yılından bu yana eğitim verdiklerini belirten Tercan, fabrikanın içine özel sınıflar kurduklarını aktardı.

Tercan, uyguladıkları sistemi şu sözlerle anlattı:

"Fabrikamızda torna, tesviye ve kaynakçılık eğitimi veriyoruz. Yetiştirdiğimiz kişileri doğrudan kendi bünyemizde işe alıyoruz. Bornova Kaymakamımız Muzaffer Şahiner ile bu eğitimlerin kalitesini ve öğrenci sayısını nasıl artıracağımızı konuştuk. Meslek eğitimini özendirmek için ortak çalışacağız."

"Ustalar asgari ücretin 3-4 katını kazanıyor"

Piyasadaki işsizliğe rağmen sanayi ve turizmde çalıştıracak eleman bulamadıklarını vurgulayan Tercan, ailelerin meslek seçimi konusundaki tutumunu eleştirdi.

Tercan şunları kaydetti:

"Herkes çocuğunun doktor, avukat veya akademisyen olmasını istiyor. Ancak bu ülkenin tornacıya, marangoza, kaynakçıya ve oto tamircisine de ihtiyacı var. Bugün sokaklar üniversite mezunu işsizlerle dolu. Buna karşın maharetli ustalar asgari ücretin 3-4 katı para kazanıyor. Ustalar çırak bulamıyor. Bu durum Türk ekonomisi için büyük bir tehdittir."

2 bin öğrenciye sertifika verildi

TERBAY Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak ise Bornova MESEM’e bağlı olarak faaliyet gösterdiklerini açıkladı.

Alman çıraklık modelini uyguladıklarını belirten Baysak, Bugüne kadar 2 binin üzerinde öğrenciye talaşlı imalat ve kaynakçılık eğitimi verdiklerini söyledi. Tesislerde halen bilgisayarlı makine imalatı, metal işleri ve metal yüzey boyacılığı alanlarında teorik ve pratik eğitimler sürüyor.