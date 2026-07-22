Son Mühür- Düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda Çamdibi bölgesinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne çıkarma yapan Başkan Eşki, bölgede yürütülen yol yapım ve asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Kentte yaşayan vatandaş için daha konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedefleyen Başkan'a Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Mürvet Dinsever, belediye meclis üyeleri ve ilgili birim sorumluları eşlik etti.

Sokak sokak inceleme ve talepler dinlendi

Adım adım sokaklardaki yürütülen çalışmaları denetleyen Başkan Eşki, mahalle sakinlerinin taleplerini tek tek dinledi, eksikliklerin giderilmesi için birim sorumlularıyla birlikte notlar aldı.

"280’in üzerinde sokağı yenileyeceğiz"

280'in üzerinde sokağı tamamen yenilemeyi hedefleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bu sabah güne Çamdibi’nde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde başladık. Buralarda uzun yıllardır kullanılan kilit parke taş yolları asfalta dönüştürme sürecimiz kararlılıkla devam ediyor. Henüz bu kapsamlı çalışmanın çok başındayız. Toplamda 280’in üzerinde sokağı tamamen yenilemeyi hedefliyoruz. Bugün itibarıyla dokuzuncu sokağımızın çalışmaları bitiyor ve hemen 10. sokağımıza başlayacağız." dedi

Çamdibi’nin kronik rutubet sorununa son

İlk etapta sürecin yavaş ilerleme konusuna değinen Başkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapı ile ilgili mevcut problemler nedeniyle ilk etaplarımız biraz yavaş geçiyor ancak yakın bir süre içinde bu çalışmalar çok daha hızlanacak. Çamdibi’nde yıllardır özlenen altyapı çalışmalarını ve özellikle kilit parke taşlardan kaynaklanan, evlere sirayet eden o kronik rutubet sorunlarını bu dönem inşallah tamamen bitireceğiz. Sevgili muhtarımız, meclis üyelerimiz ve mahalle sakinlerimizle birlikte sabahın erken saatlerinde yapılan çalışmaları denetledik. Eksik gördüğümüz şeylerle ilgili de birkaç not aldık; arkadaşlarımız bu eksikleri hızla yerine getirecek. Çamdibi’ne verdiğimiz sözü tutmanın gururunu ve keyfini hep birlikte yaşayacağız."