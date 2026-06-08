İzmirli sanatçılar, Filistin’de yaşanan insani drama farkındalık yaratmak ve bölgeye destek için gerçekleştirilen “Hilalin Işığında: İzmir’den Filistin’e” adlı karma sergide buluştu. Konak'ta bulunan Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan sergide, farklı sanat dallarından eserler sanatseverlere sunuldu.

Türk Kızılay İzmir ve Türk Kızılay Kadın İzmir iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, sergiden elde edilecek gelirin Filistin’e yönelik insani yardım çalışmalarında kullanılacağı ifade edildi.

87 sanatçının 176 eseri!

Sergide resim, tezhip, minyatür ve farklı sanat disiplinlerinden toplam 87 sanatçının hazırladığı 176 eser bulunuyor.

Sanatseverlerin yoğun ilgide bulunduğu etkinlikte eserler, Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla sergiye konuldu. Organizasyonun, sanat aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

“İnsanlığımızı ve onurumuzu hatırlatıyor”

Programda açıklamalarda bulunan Musa Alcı, Filistin ve Gazze’de yaşananların insanlık adına büyük bir acı olduğunu ifade etti.

Serginin taşıdığı manevi anlamın önemli olduğuna vurgu yapan Alcı, yapılan her çalışmanın insanlık değerlerini yeniden hatırlattığını ifade etti.

Çok sayıda katılım!

Serginin açılışına Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Etkinlikte sanatın toplumsal dayanışmadaki rolüne vurgu yapılırken, Filistin halkına destek mesajları iletildi.

12 Haziran’a kadar açık olacak!

“Hilalin Işığında: İzmir’den Filistin’e” karma sergisinin 12 Haziran tarihine kadar Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olduğu ifade edildi.