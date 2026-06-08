AK Parti Konak İlçe Kadın Kolları, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeleyen Yalçın Ata ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretini gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ve AK Parti Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Kader İlhan da katılım gösterdi.

“Başarılar diliyoruz”

AK Parti Konak İlçe Kadın Kolları'nın yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, İzmir’in ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlayan esnaf ve sanatkârların önemine vurgu yapıldı.

Yapılan paylaşımda, yeniden başkanlığa seçilmiş olan Yalçın Ata ve yönetimine görevlerinde başarı dileklerinin iletildiği ifade edilirken, gerçekleştirilen çalışmaların kent ekonomisi açısından önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Kent ekonomisindeki rolü vurgulandı

Ziyaret esnasında esnaf ve sanatkârların şehir ekonomisine sunduğu katkılar üzerine değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.