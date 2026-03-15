Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz haftalarda çeşitli tartışmalarla kent gündeme gelen İzmir Pazacılar Odası’ndaki tekrarlanan seçimler sonuçlandı. Üyeler, oylarını pembe listenin adayı Hamdin Erişen’den yana kullandı.

Erişen'in listesinden büyük fark

Seçim süreci boyunca mevcut başkan Hamdin Erişen ile Faysal Acar arasında yaşanan yoğun rekabet ve tartışmalar dikkat çekti. Üyeler, değişim yönündeki tercihlerini net biçimde ortaya koyarken, salonda açıklanan seçim sonuçlarına göre Erişen’in pembe listesi 1073 oy, Acar’ın sarı listesi ise 782 oy aldı.

Ne olmuştu?

İzmir Pazarcılar Esnaf Odası’nda yaşanan seçim süreci, ilk turdaki itirazlar ve gerginlikler nedeniyle yeniden gündeme geldi. 12 Ocak’ta yapılan olağan genel kurulda oy pusulalarındaki eksiklikler ve sürecin yönetimindeki aksaklıklar, bazı üyelerin itirazına yol açmış, bu durum seçimlerin ertelenmesine neden olmuştu.