Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun ağabeyi Salim Birol Aslanoğlu, yaşamını yitirdi. Menderes Belediyesi’nde görev yapan ve çalışma arkadaşları tarafından sevilen Aslanoğlu’nun vefatı, ailesi ve yakın çevresinin yanı sıra belediye camiasında da büyük üzüntü yarattı.

Geçen yıl dünya evine girmişti

Henüz geçtiğimiz yıl dünya evine giren Salim Birol Aslanoğlu’nun ani kaybı, sevenleri için derin bir şok etkisi oluşturdu. Yeni hayatının heyecanını yaşarken aramızdan ayrılan Aslanoğlu, ailesi, dostları ve mesai arkadaşları tarafından saygı ve sevgiyle anılıyor.

Cenaze programı önümüzdeki günlerde açıklanacak

Menderes Belediyesi bünyesinde uzun yıllar görev yapan Aslanoğlu, titiz çalışmaları ve beyefendi kişiliğiyle tanınıyordu. Cenaze programının detaylarının önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtildi. İzmir siyasetinin ve belediye camiasının cenazeye katılarak Aslanoğlu’na son görevlerini yerine getirmesi bekleniyor. Bu kayıp, hem aile hem de kent genelinde derin bir üzüntüye yol açtığı öğrenildi.