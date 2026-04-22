İzmir’in gururu milli sporcu Görkem Uludoğan, Polonya’da yapılacak olan Budokaido-Kyokushin Dünya Şampiyonası için geri sayıma başladı.

25-26 Nisan tarihlerinde Korzenna bölgesinde tatamiye çıkacak olan genç yetenek, meşakkatli yolculuk öncesinde motivasyon kazanmak nedeniyle Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu’yla görüşmeye gitti.

Desticioğlu tebriklerini iletti

Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Görkem, antrenörü Mustafa Doğan Turhan ve ailesiyle beraber yaptığı ziyarette iyi bir şekilde ağırlandı.

Genç sporcunun zaferinden duyduğu mutluluğunu anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, milli bayrağımızı temsil edecek olan Görkem’e ve teknik kadroya Polonya'daki büyük etkinlikte tebrik etti.

Spor hayatına 8 yaşında başladı

Spor hayatına daha 8 yaşındayken başlayan Görkem Uludoğan’ın kariyerindeki yükseliş, 2020 yılında antrenörü Mustafa Doğan Turhan ile tanışmasıyla ilerleme kaydetti.

2021 yılından beri yer aldığı turnuvalarda kürsüden inmeyen milli karateci, yalnızca yerel değil dünya genelinde de adından bahsetmeye başladı.

2024’teki 7. Avrupa Şampiyonası’nda aldığı üçüncülük, bugün gelecek olan görkemli başarıların da belirtisiydi.

Milli Takım kapılarının önünü açtı

2026 yılının Ocak ayında Karabük’te gerçekleşen Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonası’nda 50 kg kategorisinde rakiplerini arkasında bırakarak Türkiye Şampiyonu olan başarılı sporcu, başarısını Şubat ayında Yalova’daki Budokaido Türkiye Şampiyonası’nda da devam ettirdi.

Elde ettiği birincilikle Milli Takım kapılarının önünü açan Uludoğan, bin 300 kişi arasından belirlenen en iyi sporcularla beraber Hatay Yayladağı’nda yoğun bir hazırlık kampı dönemini bitirdi.