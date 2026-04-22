Son Mühür/ Emine Kulak- Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz işletilen 5 ildeki 5 çevreyolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını öne sürmüştü.

Bu 5 çevre yolunun arasında İzmir’in turizm bölgelerine ulaşımı sağlayan önemli arterlerden biri olan Çeşme Otoyolu da yer aldı.

İzmir Otel ve Pansiyon Odası Başkanı İbrahim Veral, Çeşme Otoyolunun özelleştirilmesi halinde otellerdeki zam fiyatlarına ilişin olası senaryoyu değerlendirdi.

“Çeşme İzmirlilerin yaz kış oturduğu ilçe haline geldi”

Çeşme’nin değişen kullanım alışkanlıklarına değinen Veral, “Söylemler ve iddialar var. Yüzde yüz kesin bir şey olmadan Türkiye gibi bir yerde konuşmak zor. Ama otoyolun özelleştirilmesi otellerimizi etkiler. Çeşme ilçemiz eskisi gibi değil. Eski zamanlarda yazlık, ziyaret edilen bir yerdi. Pandemiden sonra ise Çeşme artık yerleşim yeri haline geldi. Vatandaşlarımızın çoğu İzmir’de çalışıp, Çeşme’de oturabiliyor. Evleri orada olabiliyor. Urla’ya belediyenin otobüs seferleri var. Yakın zamanda Çeşme’ye de seferler düzenlenebilir. Artık Çeşme İzmirlilerin yaz kış oturduğu ilçemiz haline geldi” dedi.

“Otel fiyatlarımıza yansır, artış gösterebilir”

Özelleştirilmesi dahilinde tepki ile karşı karşıya kalınabileceğini ve fiyatlara yansıyacağını aktaran Veral, “Çeşme’nin yaz ayında nüfusu 1 milyona kadar çıkabiliyor. Otoyol özelleştirilirse halkın tepkisi ile karşı karşıya kalabilir. Ancak özelleştirilirse Çeşme’deki otel fiyatlarımıza da yansır ve artış gösterebilir. Belki de bu yüzden müşteri de kaybedebiliriz” diye konuştu.