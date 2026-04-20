Son Mühür- İzmir, haftanın ilk iş gününe bazı ilçelerde musluklardan su akmamasıyla başladı. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi), kent genelinde 5 farklı ilçeyi ve toplam 9 mahalleyi kapsayan kesinti programını duyurdu. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanan kesintiler, bölgeden bölgeye 2 saat ile 6 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte 20 Nisan Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşayan bölgeler ve detaylar:

Balçova ve Güzelbahçe'de sabah mesaisi

Güne susuz başlayan ilçelerin başında Balçova ve Güzelbahçe geliyor. Balçova’da Çetin Emeç ve Eğitim mahallelerinde branşman arızası nedeniyle sabah 08:00’de başlayan kesintinin saat 10:00 civarında sona ermesi bekleniyor.

Güzelbahçe’nin Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde ise yine benzer bir teknik arıza sebebiyle saat 07:00 ile 10:00 arasında planlı bir kesinti yaşanıyor.

Seferihisar’da ana boru arızası

Seferihisar’ın turistik bölgesi Sığacık’ta sabah saatlerinde ana boru hattında meydana gelen arıza, suyun geçici olarak kesilmesine neden oldu. İZSU ekiplerinin müdahale ettiği bölgede, suların 08:45 ile 10:45 saatleri arasında verilmesi öngörülüyor.

Torbalı’da elektrik kaynaklı kesinti

Torbalı ilçesinde su kesintisinin nedeni teknik bir arızadan ziyade enerji kaynaklı. Ayrancılar, İnönü ve Türkmenköy mahallelerinde, Gediz Elektrik tarafından gerçekleştirilen enerji kesintisi nedeniyle su pompaları devre dışı kaldı. Bu durum bölgede 07:24’ten 11:24’e kadar su kesintisi ve düşük basınç sorununa yol açacak.

En uzun kesinti Ödemiş’te

Günün en uzun süreli su kesintisi haberi ise Ödemiş’ten geldi. Günlüce Mahallesi'ndeki ana boru hattında meydana gelen ciddi arıza sebebiyle ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor. Sabah 06:00 sularında başlayan kesintinin öğle saat 12:00’ye kadar devam etmesi bekleniyor.