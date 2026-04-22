Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın detaylarını kamuoyuyla paylaştığı Aile ve Gençlik Fonu, tamamen ülkenin yer altı kaynaklarından sağlanan milli bütçeyle finanse ediliyor. Önceleri sadece belli başlı pilot illerde denenen bu devasa proje, 2025 yılı itibarıyla İzmir de dâhil olmak üzere yurdun tamamında uygulamaya konulmuş durumda. Yuva kurma arifesinde olan İzmirliler, bu cazip devlet desteğine ulaşmak için herhangi bir kuruma fiziksel olarak gitmek zorunda kalmadan, doğrudan e-Devlet kapısından veya bakanlığın dijital portalları üzerinden müracaatlarını saniyeler içinde gerçekleştirebiliyorlar.

18-29 Yaş Arası İzmirli Çiftler İçin Yeni Dönem

Söz konusu uygulamanın en çarpıcı yeniliği ise, gençlerin yaş aralıklarına göre güncellenen ve ciddi oranda artırılan kredi limitleri oldu. Yapılan son mevzuat değişiklikleri neticesinde, İzmir'de nikah tarihi alan çiftlerin her ikisi de 18 ile 25 yaş diliminde yer alıyorsa, devletin kendilerine sunacağı doğrudan finansman desteği tam 250 bin lirayı buluyor. Eğer dünyaevine girecek bireylerin yaşları 26 ile 29 arasındaysa, bu çifte de geri çevrilmeyerek 200 bin lira gibi oldukça güçlü bir kredi limiti tahsis ediliyor. Şehrin koşturmacası içinde yeni bir yaşam kurmaya çalışan İzmirli gençleri asıl cezbeden nokta ise bu kredinin eşsiz geri ödeme tablosu. Çiftlere sağlanan bu destek toplamda 48 ay gibi oldukça rahat bir vadeye yayılırken, evliliğin en zorlayıcı ilk iki yılı boyunca devlete tek bir liralık geri ödeme yapılması gerekmiyor.

İki Yıl Ödemesiz Kredi İzmir'de Büyük İlgi Görüyor

Kredi başvurularındaki bürokratik ve finansal engelleri en aza indirmek adına, daha önceleri sorun yaratan gelir kriteri de gençlerin lehine esnetildi. Yeni kurallara göre, destekten faydalanmak isteyenlerin son altı aylık kazanç ortalamalarının mevcut asgari ücretin tam iki buçuk katına kadar ulaşması sorun teşkil etmiyor. İzmir'de evlenen ve bu fondan istifade eden çiftlerin ailelerini büyütmeleri de devlet tarafından ek avantajlarla teşvik ediliyor. Belirlenen 48 aylık ödeme sürecinde çiftlerin bebek sahibi olmaları halinde, borç taksitleri donduruluyor ve tam bir yıl (12 ay) boyunca hiçbir tahsilat yapılmıyor. Ülke genelinde büyük bir yankı uyandıran ve başvuru sayısının 244 bini aştığı bu dev organizasyonda, bugüne kadar on milyarlarca liralık dev bir nakit akışı sağlandı. Maddi yardımların yanı sıra, İzmirli gençlerin mutlu bir yuva kurabilmeleri için uzmanlar tarafından verilen psikolojik destek ve evlilik öncesi eğitimler de bu değerli projenin en önemli saç ayaklarından birini oluşturmaya devam ediyor.