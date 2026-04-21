İzmir Ödemiş arası mesafe, İzmir merkezden hareket edildiğinde ortalama 112-115 kilometre olarak hesaplanıyor. Özel araç ile yolculuk süresi seçilen güzergaha göre 1 saat 30 dakika ile 1 saat 45 dakika arasında değişiyor. En hızlı rota O-5 otoyolu üzerinden geçiyor. Tren ile de gidilebiliyor; İzmir Basmane'den kalkan trenler yaklaşık 2 saat 10 dakikada Ödemiş tren garına varıyor. İzmir otogarından ise sabah 05.00 ile akşam 22.00 arasında her yarım saatte bir otobüs seferi mevcut.

Ödemiş'te gezilecek yerler neresi?

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Birgi, gezinin olmazsa olmaz rotası. 13. ve 14. yüzyıllarda Aydınoğulları Beyliği'nin başkenti olan köy, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. 18. yüzyıl ortalarında inşa edilen üç katlı Çakırağa Konağı, köyün sembolü sayılıyor. Duvar resimleri ve tavan süslemeleriyle ünlenen konak, 1995'ten bu yana müze olarak hizmet veriyor. Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, Aydınoğlu Hamamı, Sandıkoğlu Konağı, İmam-ı Birgivi Türbesi ve Dervişağa Camii, Birgi'de mutlaka görülmesi gereken diğer yapılar arasında.

Ödemiş merkezindeki üç cami ve 17 hanın ortasında kurulu Tarihi Arasta Çarşısı, nalıncı, semerci ve kalaycı gibi zanaatkarların hala iş başında olduğu canlı bir nokta. Bozdağ Köyü ise ilçeye 29 kilometre uzaklıkta ve Ege'nin en önemli kayak merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bozdağ yamacındaki Gölcük Gölü, çam ormanlarıyla çevrili manzarası ve kıyısındaki restoranlarıyla yaz aylarında serinleyip piknik yapmak için tercih ediliyor. Bademli Köyü, Lübbey, Gündalan Yaylası ve 125. Yıl Kültür Parkı da ilçede rotaya eklenebilecek diğer duraklar.

Ödemiş'te ne yenir?

Yöre mutfağı tereyağlı ekmekle servis edilen meşhur Ödemiş köftesiyle özdeşleşmiş durumda. Peynir-kıyma karışımıyla yapılan ve coğrafi işaret almış töngül pidesi, kahvaltıda da öğle yemeğinde de tercih edilebilecek doyurucu bir lezzet. Tahinli baklava, oğlak güveç, keşkek, kestirme çorbası ve köpoğlu mantısı da yöreye has diğer özel tatlar. Birgi'de Dost Ol Kebap 1940'tan bu yana Ödemiş köftesiyle tanınıyor, Baba Lokantası ev yemekleri konusunda öne çıkıyor, Nar Danesi ise serpme kahvaltısıyla isim yapmış bir adres.

Tatlı cephesinde kar helvası ve köpük helvası da ilçenin özel lezzetleri arasında. Kabuklu kumpir kızartma ve Ödemiş sandviçi sokak yemeği severlerin ilgisini çekiyor. Ilçe genelinde sulu ve tatlı Ödemiş karpuzu, patatesi ile ünlenmiş durumda. Birgi'nin Türkiye'nin en büyük kestane üretim merkezlerinden biri olması nedeniyle sonbaharda köye gidenler taze kestane ve ceviz alma şansı yakalıyor. Tokoğlu Fırınları'nın katkısız buğday ekmeği ise yöreden hediye olarak getirilebilecek ürünlerin başında.

Ödemiş pazarı ne zaman kurulur?

Cumartesi günleri kurulan 110 yıllık Ödemiş pazarı, Türkiye'nin en büyük açık alışveriş merkezlerinden biri kabul ediliyor. Nohut mayasıyla yapılan köy ekmeği, çökelek peyniri, ev yapımı reçel, şevketi bostan, ebegümeci ve turp otu gibi taze Ege otları, kekik, salça ve yöresel peynirler tezgahlarda yerini alıyor. Birgi'de salı günleri kurulan pazar ise el yapımı reçeller, yöresel kuru meyveler ve ipek dokuma ürünleriyle tanınıyor. Aynı cumartesi günü Teyyare Parkı'nda kurulan Kadın El Sanatları Pazarı da emekçi kadınların ipekçilik ve el emeği ürünlerini sergilediği bir nokta olarak ziyaretçi çekiyor.