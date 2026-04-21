Son Mühür- İzmir haftanın ikinci gününde yine susuzlukla mücadele ediyor. İZSU'nun yayımladığı verilere göre 5 ilçe 11 mahalleyi etkileyen susuzluk 2 saat ve 7 saat arasında değişiklik gösteriyor. İşte o liste...
BERGAMA
Mahalleler: Fatih, Maltepe
Saat: 08:00 – 10:00
Süre: Yaklaşık 2 saat
Neden: Ana Boru Arızası
BORNOVA (Kavaklıdere)
Mahalle: Kavaklıdere
Saat: 08:30 – 11:30
Süre: Yaklaşık 3 saat
Neden: Elektrik Arızası (TEDAŞ kaynaklı depo pompa hattı arızası)
BORNOVA (Kemalpaşa)
Mahalle: Kemalpaşa
Saat: 06:55 – 09:55
Süre: Yaklaşık 3 saat
Neden: Branşman Arızası (7416/1 Sokak içi)
TİRE
Mahalleler: Atatürk, Fatih, TOKİ
Saat: 07:00 – 12:00
Süre: Yaklaşık 5 saat
Neden: Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ
Mahalleler: Anafartalar, Atatürk, İnönü, Zafer
Saat: 08:21 – 15:00
Süre: Yaklaşık 7 saat
Neden: Ana Boru Arızası (Gölyeri Sokak mevkii)
KARABURUN
Mahalle: Mordoğan Merkez
Tarih/Saat: 20.04.2026 / 21:00 – 23:59
Süre: Yaklaşık 3 saat
Neden: Ana Boru Arızası (Çatalkaya Küme Evleri mevkii)