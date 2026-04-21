Son Mühür- İzmir haftanın ikinci gününde yine susuzlukla mücadele ediyor. İZSU'nun yayımladığı verilere göre 5 ilçe 11 mahalleyi etkileyen susuzluk 2 saat ve 7 saat arasında değişiklik gösteriyor. İşte o liste...

BERGAMA

Mahalleler: Fatih, Maltepe

Saat: 08:00 – 10:00

Süre: Yaklaşık 2 saat

Neden: Ana Boru Arızası

BORNOVA (Kavaklıdere)

Mahalle: Kavaklıdere

Saat: 08:30 – 11:30

Süre: Yaklaşık 3 saat

Neden: Elektrik Arızası (TEDAŞ kaynaklı depo pompa hattı arızası)

BORNOVA (Kemalpaşa)

Mahalle: Kemalpaşa

Saat: 06:55 – 09:55

Süre: Yaklaşık 3 saat

Neden: Branşman Arızası (7416/1 Sokak içi)

TİRE

Mahalleler: Atatürk, Fatih, TOKİ

Saat: 07:00 – 12:00

Süre: Yaklaşık 5 saat

Neden: Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ

Mahalleler: Anafartalar, Atatürk, İnönü, Zafer

Saat: 08:21 – 15:00

Süre: Yaklaşık 7 saat

Neden: Ana Boru Arızası (Gölyeri Sokak mevkii)

KARABURUN

Mahalle: Mordoğan Merkez

Tarih/Saat: 20.04.2026 / 21:00 – 23:59

Süre: Yaklaşık 3 saat

Neden: Ana Boru Arızası (Çatalkaya Küme Evleri mevkii)