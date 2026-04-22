İzmir’in Ödemiş ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kazada bir araç; karşı yönden gelen iki otomobille çarpıştı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Felaketi getirdi!

Kaza, öğle saatlerinde Balabanlı Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Balabanlı istikametinden Ödemiş yönüne ilerleyene ve sürücüsü henüz belli olmayan 35 AF 3099 plakalı araç, iddialar çerçevesinde kontrolden çıktı ve karşı şeride geçti.

Araç savrulurken, karşı yönde hareket halinde olan Mustafa Ulaş yönetimindeki 35 KBJ 54 plakalı otomobil ile Y.G. idaresindeki 09 APM 775 plakalı araçlarla çarpıştı.

Bir kişi vefat etti!

Kaza sonucunda, 35 KBJ 54 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Ulaş'ın ağır yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen Ulaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan A.P. (50), diğer araç sürücüsü Y.G. ve kazaya neden olduğu öne sürülen otomobilde bulunan E.K.'nın (27) ise yaralandığı ifade edildi.

Yaralılar hastaneye götürüldü!

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi intikal etti. Yaralılara yönelik ilk müdahaleler olay yerinde gerçekleştirilirken, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldüler.

Sürücü kaçtı!

Kazaya karışan 35 AF 3099 plakalı otomobilin sürücüsü, olayın ardından aracını terk ederek kaçtı. Güvenlik güçleri tarafından kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.