Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcuları başarıdan başarıya koşuyor. İzmirli sporcular madalya kürsüsünde yer alırken kentin marka değerini yükseltiyor. Spor kenti İzmir vizyonunda İzmir BBSK, olimpik sporculara yatırımlarını sürdürüyor. 11-12 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenen 25. Eğirdir Triatlon Yarışları’nda mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün milli sporcusu Delfin Eylül Avcı, genç kadınlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Başarılı performansıyla kürsünün zirvesine çıkan milli sporcu organizasyonu altın madalya ile tamamladı. İzmir BBSK resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,”Sporcumuz Delfin Eylül Avcı’yı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verdi. İzmirli triatler elde ettikleri madalyalarla başarılarını sürdürüyor.

Muhabir: Hüseyin Demir