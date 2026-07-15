Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü'nün U19 Takımı kaptanı Efe Can Mete, 2026-2027 sezonu öncesinde TFF 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale FK'ye kiralık olarak transfer oldu. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı kulüple profesyonel sözleşmeye imza atan 2006 doğumlu futbolcu, yeni sezonda Kırıkkale FK formasıyla mücadele edecek.

“U19 takımını Avrupa’ya taşıdı”

Efe Can Mete, geçtiğimiz sezon Göztepe U19 Takımı'nın kaptanlığını üstlenirken takımının şampiyonluk yaşamasında önemli rol oynadı. Sarı-kırmızılı ekip, elde ettiği başarıyla Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanmıştı. Genç futbolcu, sezon boyunca Göztepe formasıyla toplam 53 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 2 gole imza attı.

“İlk özel röportajını Son Mühür’e verdi”

Şampiyonluğun ardından ilk özel röportajını Son Mühür'e veren Efe Can Mete, Göztepe altyapısındaki yapılanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Genç futbolcu açıklamasında, "Takımımız içerisinde çok güzel bir yapılanma var. Zaten tüm kulüpler Göztepe'mizi örnek almaya çalışıyorlar bu konuda… Altyapıda da çok karakterli ve gelişime açık genç arkadaşlarımız yer alıyor. Altyapıda tek eksik olduğumuz şey tesis imkanı diyebilirim. Onlar da olduğu zaman da gerçek farkımız ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar kısıtlı imkanlara rağmen zorlu süreçte çok güzel başarı elde ettik. Yani altyapı tesisimiz olduğunda bunun meyvesini daha çok toplayıp daha güzel başarılara imza atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

“Gelişimi takip edilecek”

Kiralık olarak Kırıkkale FK kadrosuna katılan Efe Can Mete'nin, TFF 3. Lig'de düzenli forma şansı bularak gelişimini sürdürmesi ve performansıyla kendisini göstermesi bekleniyor. Göztepe Spor Kulübü’nün teknik direktörü Stanimir Stoilov ve ekibi U19 takımından kiralık olarak giden Efe Can Mete’nin gelişimi yakından takip edilecek. Salem Mounir Bouajila’nın Muğlaspor’a kiralık olarak gitmesinden sonra sarı-kırmızılı futbolculara teklifler yağıyor. Göztepeli gençler 2026-2027 sezonunda İzmir’i ve ülkemizi temsil edecek.