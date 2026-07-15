TFF 2. Lig ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü, yeni dönem kadro planlaması kapsamında savunma hattına takviye yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig’de Çankaya Spor Kulübü forması giyen 23 yaşındaki stoper Birkan Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde genç savunmacı ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.

Aliağa FK'da yeni sezon stratejisi

Yeni sezonda ligde iddialı bir konumda olmak isteyen Aliağa Futbol Kulübü, transfer çalışmalarını genç ve potansiyelli oyuncular üzerine kuruyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, bütçe disiplinini koruyarak dinamik bir kadro derinliği oluşturmayı planlıyor.

Defans hattındaki rotasyonu güçlendirmek için gerçekleştirilen Birkan Yılmaz transferi de bu stratejinin ilk önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Yapılan 1+1 yıllık anlaşmanın, kulübün gelecek planlamasına uygun olduğu belirtildi.

Tokat altyapısından profesyonelliğe yükseldi

Aliağa FK'nın yeni transferi Birkan Yılmaz, futbola Tokat altyapısında başladı. Gelişim sürecinin sonrasında Manisa FK kadrosuna dahil olan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, futbol kariyerini farklı kulüplerde forma giyerek sürdürdü.

68 Aksaray Belediye Spor, Erbaaspor ve son olarak Çankaya FK'da ter döken Yılmaz, alt liglerde edindiği savunma tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Genç stoper, profesyonel kariyerindeki bu tecrübeyi yeni sezonda TFF 2. Lig arenasında Aliağa FK formasıyla sahaya yansıtacak.

