2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, güçlü rakibi Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdıran taraf oldu. Mücadele boyunca üstün bir oyun ortaya sergileyen İspanyollar, finalde Arjantin-İngiltere eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Yarı finalde etkileyici performans!

2026 Dünya Kupası'nın yarı finalinde futbolseverlerin yakından takip ettiği ve erken final olarak nitelendirilen Fransa-İspanya maçı, ABD'nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadyumu'nda oynandı.

Goller Oyarzabal ve Pedro Porro'dan!

İspanya, aradığı golü karşılaşmanın 22. dakikasında Mikel Oyarzabal'ın penaltı vuruşundan buldu. İlk yarıyı önde noktalayan İspanyollar, ikinci yarıda da baskılı oyununu devam ettirdi. Dakikalar 58'e geldiğinde sahneye çıkan Pedro Porro, attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde skor üstünlüğünü elinde tutan İspanya, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Arjantin ya da İngiltere rakip olacak!

Bu sonuçla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda finale çıkan ilk takım İspanya oldu. İspanya, finalde Arjantin ile İngiltere arasında oynanacak diğer yarı final maçının galibiyle kozlarını paylaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası finali ise 19 Temmuz'da oynanacak.