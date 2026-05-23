Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını kağıt iplik ve makrome teknikleriyle harmanlayarak modern tasarımlar üreten İzmirli kadın girişimci Hülya Biçer gelenekse zanaatları yenilikçi dokunuşlarla birleştiriyor.

Evden çalışma alanları üretime merkezine dönüştü!

Kadın girişimciler evlerindeki çalışma alanlarını ve kurdukları atölyeleri adeta üretim merkezine çevirerek kendilerine ait yeni iş alanları oluşturmaya devam ediyor. Bu süreçte yeteneklerini üretime dönüştüren kadın girişimci Hülya Biçer, kağıt iplik ve makrome sanatını kullanarak farklı tasarımlar yapıyor.

Geri dönüştürülebilir ve doğal malzemelerden ürünler...

Bir işin ötesinde kültürel mirasın korunmasına da katkı sağlayan Biçer geri dönüştürülebilir ve doğal malzemelerden birçok ürün de yapabiliyor. Plaj çantası, şapka, abiye portföy, ev dekorasyon ürünleri ile duvar süsleri, hamak ve saksılık gibi ürünler ortaya çıkarıyor. Fazlaca el emeği gerektiren ve geleneksel motiflerin kullandığı bu tasarımlar dijital imkanlarla geniş kitlelerle ulaştırılıyor.

"Her bir ürün, tek ve benzersiz olma özelliği taşıyor"

Seri üretimin aksine tığ, şiş veya el işçiliğiyle hazırlanan tasarımlara yöneldiğini belirten Hülya Biçer, "Her bir ürün, tek ve benzersiz olma özelliği taşıyor" dedi.