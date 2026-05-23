Son Mühür- Cumhueiyet Halk Partisi kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı vererek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine "devam etmesine" hükmedildi.

CHP Kemalpaşa Meclis Grubu ve İlçe Yönetimi, mutlak butlan kararına ilişkin açıklama yayınlayararak bu karara sert tepki gösterdi.

Açıklamada, alınan kararın hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilirken, demokrasiye ve halk iradesine zarar verecek her türlü girişimin karşısında durulacağı vurgulandı. Ayrıca toplumun tüm kesimleirnin demokrasiye sahip çıkması gerektiği ifade edilirek, "Egemenlik kayıtsız şarttır milletindir" iklesinin her koşulda savunulacağına dikkat çekildi.

"halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye müdahale olarak görüyoruz"



CHP Kemalpaşa Meclis Grubu ve İlçe Yönetimi Özgür Özel’in yanında olduklarını ve demokrasi mücadelesinden geri adım atmayacaklarını vurgulayarak yayınladıkları açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyetimizin temel dayanağı millet iradesidir. Demokratik hukuk devletlerinde siyasi partiler, halkın iradesinin en güçlü temsil mekanizmalarından biridir. Bu iradenin yargı kararlarıyla tartışmaya açılması, siyasetin demokratik zemin dışına çekilmek istenmesi anlamına gelmektedir. 19 Mart 2025’te Cumhurbaşkanı adayımızın gözaltına alınmasıyla başlayan, neredeyse her gün bir belediyemize operasyon düzenlenerek devam eden saldırılar, bugün son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne kadar uzanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik yürütülen ve kamuoyunda “mutlak butlan” olarak tartışılan süreci; demokrasiye, hukuk devleti ilkesine ve halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye müdahale olarak görüyoruz. Delegelerin ve halkın iradesini yok sayan bu kararı, yok sayıyoruz. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan toplumsal iradeyi hazmedemeyen anlayışın, siyaseti mahkeme salonlarında dizayn etmeye çalışması kabul edilemez. Milletin kararını yok sayan hiçbir girişimin meşruiyeti yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri ve meclis grupları, halkın iradesine sahip çıkmaya devam edecektir. Demokrasiye yönelik her türlü müdahaleye karşı durmak, yalnızca bir siyasi sorumluluk değil; Cumhuriyetimize ve anayasal düzene karşı görevimizdir. Kemalpaşa CHP Meclis Grubu ve İlçe Yönetimi olarak; Hukukun üstünlüğünü, demokratik siyaseti ve millet iradesini savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."