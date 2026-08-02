Paletli yüzmede kırdığı rekorlar ve kazandığı derecelerle adından söz ettiren 15 yaşındaki İzmirli sporcu Selin Songül Kılıçoğlu, kulvar değiştirdi. Başarılarını triatlona taşıyan genç yetenek, ay-yıldızlı formayı giyip uluslararası kulvarda Türkiye'yi temsil etmek için temposunu artırdı. Genç sporcunun hedefi Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak.

Havuzdan çıktı, pedala Basıp koşmaya başladı

Ablasını örnek alarak 12 yaşında paletli yüzmeyle spora adım atan Selin, kısa sürede büyük aşama kaydetti. 2024'te İstanbul'daki Çift Palet yarışlarında dereceye giren, ardından Macaristan'daki CMAS Dünya Kupası'nda kulvar kulvar yarışan genç sporcu, İzmir Şampiyonası'nda da Gençler A kategorisini 50 ve 100 metrede şampiyonlukla tamamladı.

Ancak o bununla yetinmedi. Zorlu bir karar vererek yüzme, bisiklet ve koşunun bir arada yapıldığı triatlona geçti.

Yeni branşına adapte olmakta hiç gecikmedi. Kuşadası'nda düzenlenen GEKA Aquatlon M3 kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Hayalleri için uykusundan feragat ediyor

Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Selin, her gün çift antrenman yapıyor. Derslerle spor arasındaki yoğun tempoyu dengede tutmak için büyük çaba harcayan genç atlet, hedefine kilitlenmiş durumda.

Triatlon koşu etabında milli takım C barajını geçtiğini vurgulayan Selin, sürecin zorluğunu şu sözlerle anlattı:

"Yüzmede de barajı aşıp milli takıma girmeyi hedefliyorum. Her gün çift antrenman yapıyorum. Bazen okul derslerimle çakışıyor, akşam antrenmanından sonra ders çalışmak zor olabiliyor. Uykumdan feragat ediyorum ama hayallerime ulaşmak için sporu asla bırakmayacağım."

Arkasında "Sporcu Annesi" gücü var

Selin’in en büyük destekçisi ise annesi Arzu Kılıçoğlu. Bütün hayatlarını bir sporcu ailesi gibi planladıklarını belirten anne Kılıçoğlu, genç sporcuların okul ve antrenman arasındaki hassas dengede desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yetkililere de çağrıda bulunan Kılıçoğlu, akademik ve sportif başarının bir arada yürütülmesi için sporcu gençlere yönelik kolaylıklar sağlanmasını talep ediyor.

