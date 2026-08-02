Son Mühür/ Osman Günden- Bornova Belediyesi, kent merkezinde kuryelerin ve bankamatik sırası bekleyen vatandaşların hava şartlarından olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Küçükpark’taki geçici kurye noktaları ile Çamdibi Kapalı Pazaryeri’ndeki ATM’lerin üzeri özel gölgeliklerle kapatıldı. Sıcaklar bastırdı. Sokaktaki çile bitti.

Küçükpark’taki kuryelere geçici durak

Belediye, daha önce Kazımdirik Mahallesi’ndeki park içerisinde Türkiye’nin ilk "Motokurye Parkı" projesini başlatmıştı. Ekipler şimdi de sipariş beklerken Küçükpark merkezinde duraklayan kuryeler için adım attı.

Saha kuryelerinin yoğun olarak toplandığı geçici bekleme alanlarının üzeri kapatıldı. Böylece çalışanlar yazın kavurucu güneşinden, kışın ise sağanak yağıştan korunacak.

Düzenleme kuryelerin dinlenme imkanını artırırken sipariş süreçlerini de hızlandırdı.

Çamdibi’nde bankamatik kuyruğu rahatladı

Sosyal belediyecilik adımları Çamdibi Kapalı Pazaryeri’ne de uzandı. Gün içinde yoğun kullanılan bankamatiklerin önüne koruyucu çatı sistemi kuruldu.

Mahalle sakinleri artık işlem yaparken güneşin altında beklemek zorunda kalmayacak.

Saha incelemelerinde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hem pazaryerindeki hem de Küçükpark’taki düzenlemeleri yerinde kontrol etti. Eşki, sokakta hayatı zorlaştıran her engeli aşmak için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

