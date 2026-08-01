Son Mühür- Bornova Belediye Meclisi'nin pazartesi günü gerçekleştirilecek ağustos ayı ilk birleşiminde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesi arasında gerçekleştirilecek taşınmaz takası (trampa) meclis üyelerinin onayına sunulacak Gündem maddesine göre Bornova Belediyesi, Erzene Mahallesi 477 ada 391 parselde bulunan 619, 74 metrekarelik hissesini İzBB'ye devredecek. Buna karşılık İzmir Büyükşehir Belediyesi de Bornova Belediyesi'ne Ergene Mahallesi 56 ada 21 parselde bulunan 97,31 metrekarelik hisseyi ve Işıklar Mahallesi'nde yer alan 22344 ada 2 ve 3 parsellerin tamamını mevcut halleriyle devredecek.

Hazırlana komisyon raporunda, taşınmazların eş değer olduğunun tespit edildiği belirtildi. İşlemin trampa yoluyla gerçekleştirilmesinin uygun olduğu ifade edildi. İlgili komisyonlarda rapor için oy birliği ile gündemde kalmasına karar verildi. Pazartesi günü gerçekleştirilecek meclis gündeminde ilgili rapor yeniden meclis üyelerin oylarına sunulacak.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

"İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü’nün ilgi yazıları ile; Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 477 ada 391 parsel (13.195,16 m²) sayılı taşınmazdaki mülkiyeti Bornova Belediyesine ait 2817/59978 hissenin (619,74 m²) devrine karşılık, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi 56 ada 21 parsel nolu arsadaki 104/8513 (97,31 m²) hisse (yıkılan D bloktan gelen arsa payı) ile Işıklar Mahallesi, 22344 ada 2 (255,01 m²) ve 3 (283,75 m²) parsel sayılı taşınmazların tamamının (zemin+zeminüstü) mevcut hali ile Bornova Belediyesine devrinin yapılması (İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazların toplam değerinin, Bornova Başkanlığı mülkiyetindeki taşınmazın değeri ile eşit değer üzerinden trampa) hususu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 (e) maddesi doğrultusunda ve 13/03/2026 tarih ve 04.338 sayılı Meclis Kararı ile uygun görüldüğü, bu kapsamda, bahse konu taşınmazın tapu devir işlemleri ile tescil işlemlerinin yapılması konusunun oybirliği ile gündemde kalmasının uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi – İmar – Hukuk Komisyonları raporu. (Emlak ve İstimlak Md."