İzmir gibi milyonlarca aracın her gün yolları aşındırdığı, yaşamın hızla aktığı bir metropolde, sürücülerin omuzlarındaki ağır yükü hafifletecek bu gelişme büyük bir heyecanla bekleniyor.

TÜVTÜRK Gidiyor, TURKA Efsanesi Geliyor

Tam 20 yıldır hayatımızın tam ortasında olan ve araç muayenesi dendiğinde akla ilk gelen isim olan TÜVTÜRK devri 15 Ağustos 2027'de tamamen sonlanıyor. Sektörün yepyeni patronu artık TURKA olacak. Bu devasa değişim operasyonu için 1,72 milyar dolarlık işletme bedeli finanse edilirken, İzmir'deki istasyonların dijital birer üsse dönüşmesi için de ekstradan 500 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Anlayacağınız, o bildiğimiz eski kara düzen yapay zekaya teslim ediliyor.

Cüzdanları Rahatlatan Komisyon Kararı

İstasyonlarda ödeme sırası geldiğinde cüzdanındaki kredi kartına mecburen davrananların karşısına çıkan o sinir bozucu komisyon kesintisi nihayet rafa kalkıyor. Hükümet ve yeni işletmeci arasında sağlanan mutabakat sayesinde, kartla yapılan ödemelerde hiçbir ad altında ek ücret alınmayacak. İzmirli sürücüler, yasanın belirlediği hak neyse kuruşu kuruşuna sadece onu ödeyip çıkacak, sürpriz masraflarla boğuşmayacak.

Hatasız ve Süratli Denetim Dönemi

Sırada beklerken "Acaba usta alt takımdaki sorunu görecek mi?" endişesi tamamen bitiyor. Yeni kurulacak modern hatlarda yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri başrolde olacak. Lazerli sistemler aracın kaportasından şasisine kadar her noktayı milimetrik hesaplarla saniyeler içinde tarayacak. İnsan gözünün kaçırabileceği en ufak bir çatlak bile anında ekrana düşecek. İzmir'in o bitmek bilmeyen uzun muayene kuyrukları, bu hızlı veri analitiği sayesinde kalıcı olarak tarih olacak.

İki Teker Sahiplerine Özel Ayrıcalık

İzmir'de ulaşımın can damarlarından biri olan pratik motosikletler için de harika bir çözüm üretilmiş durumda. Artık o devasa kamyonlarla aynı egzoz dumanını yutarak kavurucu sıcakta sıra beklemeyeceksiniz. Sadece motosikletlere özel tasarlanmış yepyeni muayene istasyonları devreye girecek ve işleriniz göz açıp kapayıncaya kadar çözülecek.