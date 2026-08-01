Büyükşehirlerde yaşamanın getirdiği dinamizm, barınma ve yatırım ihtiyaçlarını her geçen gün şekillendirmeye devam ediyor. Vatandaşlar, artan metropol temposu içinde kendilerine nefes alabilecekleri ve güvenle birikim yapabilecekleri alanlar yaratmanın peşinde. Kurumsal güvence altında sunulan geniş çaplı mülk edindirme çalışmaları, tam da bu talepleri karşılamak üzere devreye giriyor. Özellikle konut veya ticari alan üretiminde kullanılacak arazilerin piyasaya arz edilmesi, hem sektöre canlılık katıyor hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor. Bu dev hamleyle birlikte piyasada gözler yeniden umutla parlamaya başladı.

Hem Yuva Hem Kazanç Kapısı

İzmir'in giderek değerlenen bölgelerinde bir arsa sahibi olabilmek, hem güvenli bir yuva kurmak hem de geleceğe karlı bir miras bırakmak anlamına geliyor. TOKİ'nin 49 kente yayılan 737 adetlik dev satış operasyonu, İzmirlilerin de bu hayale ulaşması için müthiş bir köprü vazifesi görüyor. Şehrin yoğun temposundan yorulan, kendi evini kendi zevkine göre inşa etmek isteyen ya da sanayi ve ticaret alanında yeni bir iş yeri kurmayı planlayan herkes bu ihalelere kilitlenmiş durumda. Toprağa yapılan yatırımın asla üzmediği gerçeği, İzmirli esnafın ve memurun iştahını kabartıyor.

Vatandaşı Düşünen Ödeme Planları

Banka kredilerinin ve faiz oranlarının insanı kara kara düşündürdüğü şu günlerde, TOKİ'nin sunduğu vade farksız, doğrudan ödeme planları gerçekten ilaç gibi geliyor. Sadece 315 bin liradan başlayan ulaşılabilir rakamlarla ihaleye çıkılıyor. Bütçenizin sadece yüzde 25'ini peşinat olarak masaya koyduğunuzda, geriye kalan tutarı tam dört yıla, yani 48 aya yayarak ödeyebiliyorsunuz. İsteyen vatandaşlar yüzde 30 peşinat verip yine 48 ay taksit imkanından yararlanabilir. Nakdim var diyenler ise yüzde 15 gibi oldukça yüksek bir peşin ödeme indirimini anında cebine koyabiliyor.

Ağustos Ayında Nefesler Tutulacak

Gözlerin çevrildiği bu büyük açık artırmalar, 12 ile 14 Ağustos tarihleri arasında üç gün boyunca sürecek. Saat 10.30'da tokmağın vurulacağı ihalelere Ankara ve İstanbul'daki merkezlerden fiziksel olarak katılım sağlanabileceği gibi, çağımızın vazgeçilmezi olan internet üzerinden online teklif de verilebilecek.