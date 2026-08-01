Haziran ve temmuz aylarında iş yeri kundaklama ve ikamet kurşunlama olaylarında dikkat çekici bir durum fark edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu duruma el attı. Edinilen bilgiye göre, haziran ve temmuz ayları içerisinde Manisa merkezde meydana gelen iş yeri kundaklama ve ikamet kurşunlama olaylarının çocukları kullanarak gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayların aydınlatılması amacıyla ekipler tarafından teknik ve fiziki takip, kamera incelemeleri ile kapsamlı saha araştırmaları yürütüldü.

İzmir'de düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Gerçekleşen çalışmalar neticesinde olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen, 3'ü yaşı küçük olmak üzere toplam 8 şüpheli, İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca ile 2 adet fişek ele geçirildi.

7 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi olan 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçu kapsamında işlem yapıldı. 3'ü yaşı küçük olmak üzere toplam 7 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.