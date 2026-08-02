Son Mühür/ Osman Günden- Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen Barista Kursu sertifika aşamasına geldi. Mobil eğitim aracında verilen 20 saatlik uygulamalı dersleri başarıyla tamamlayan 24 kursiyer kahve uzmanı oldu. Kahve sektörü büyüyor. Gençler meslek öğreniyor.

Mobil araçta çekirdekten bardağa kahve eğitimi

Efes Selçuk Belediyesi Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi bahçesine konuşlanan mobil eğitim aracı, günlerce kahve kokularıyla doldu. Alanında uzman eğitmenler kursiyerlere kahvenin tarladan bardağa uzanan yolculuğunu aktardı.

Katılımcılar çekirdek türlerini öğrendi. Farklı demleme tekniklerini deneyimledi. Espresso tabanlı içeceklerden filtre kahveye kadar tüm detaylar uygulamalı olarak gösterildi. Nitelikli kahve yapımını öğrenen kursiyerler eğitimden memnun ayrıldı.

Merkez adeta bir akademiye dönüştü

Yaz boyunca sadece mesleki eğitimler yapılmadı. Kütüphane ve Sosyal Etkinlik Merkezi; çocuklar, gençler ve yetişkinler için yoğun bir program yürüttü.

Merkez Sorumlusu Vedat Yolcu, binalarının yaz döneminde adeta bir eğitim akademisi gibi çalıştığını söyledi. Robotik Kodlama Kursu büyük ilgi topladı. Gönüllü eğitmen Ayşe Yazar’ın yönettiği Eleştirel Okuma ve Yazma Kursu ise aralıksız sürüyor.

Gelişim devam edecek. Merkez, A2 seviyesinde İngilizce kursu için yeni kayıtları almaya başladı.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in yaşam boyu öğrenme hedefleri doğrultusunda açılan kurslar, ilçenin sosyal yaşamını canlı tutmaya devam ediyor.

