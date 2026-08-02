Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca 30 Ağustos günü resmi tatil kabul ediliyor. Bu günde kamu kurumları, bankalar, eczaneler ve noterler kapalı oluyor. Yıl içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü hafta ortasına denk gelmişti.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl pazar gününe denk geliyor. Bayramın hafta sonuna rastlaması sebebiyle, standart çalışma düzenine sahip kamu çalışanları ve hafta sonu izin yapan özel sektör personeli için ekstra bir hafta içi tatili oluşmuyor.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

Yasalarımıza göre arifesi veya öncesi yarım gün sayılan tek ulusal bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Dini bayramlar haricinde kalan ulusal bayramların öncesinde yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor.

Bu kural doğrultusunda 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü yarım gün sayılmıyor. Söz konusu tarihte normal hafta sonu prosedürü neyse o şekilde işleyecek.