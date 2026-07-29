Son Mühür - Ege Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden fırtına uyarısı yapıldı. İzmir ve Ege için yayınlanan sarı kodlu uyarı kapsamında fırtınanın yanı sıra hava sıcaklıklarında da sert değişimler yaşanacağı bildirildi.

İzmir ve Ege'ye fırtına uyarısı

Bölge genelinde herhangi bir yağış beklenmezken, rüzgarın özellikle Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi ve etkisini özellikle akşam saatlerinde daha da artırması öngörülüyor. Fırtınayla birlikte sıcaklık dengelerinde sert değişimler yaşanırken İzmir kent merkezinde termometrelerin 36-37 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

İzmir ilçelerinde hava durumu 29 Temmuz 2026

Aliağa: Rüzgarlı bir hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Balçova: Rüzgarlı hava görülecek, sıcaklık 35°C'ye ulaşacak. Bayındır: Rüzgarlı ve sıcak bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 39°C olacak. Bayraklı: Rüzgarlı hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 37°C olacak. Bergama: Rüzgarlı bir hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Beydağ: Rüzgarlı bir gün yaşanacak, sıcaklık 37°C'ye kadar çıkacak. Bornova: Rüzgarlı hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 37°C olacak. Buca: Rüzgarlı hava etkili olacak, sıcaklık 36°C'ye ulaşacak. Çeşme: Rüzgarlı bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 32°C olacak. Çiğli: Rüzgarlı hava devam edecek, sıcaklık 36°C olacak. Dikili: Rüzgarlı hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 33°C olacak. Foça: Rüzgarlı bir gün yaşanacak, sıcaklık 32°C'ye ulaşacak. Göztepe Basketbol'dan genç oyun kurucu transferi! Kerem Soyuçaylı sarı-kırmızılılarda İçeriği Görüntüle Gaziemir: Rüzgarlı hava görülecek, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Güzelbahçe: Rüzgarlı hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 35°C olacak. Karabağlar: Rüzgarlı bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 36°C olacak. Karaburun: Rüzgarlı hava hakim olacak, sıcaklık 32°C olacak. Karşıyaka: Rüzgarlı hava görülecek, en yüksek sıcaklık 37°C olacak. Kemalpaşa: Rüzgarlı bir gün yaşanacak, sıcaklık 35°C olacak. Kınık: Rüzgarlı hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Kiraz: Rüzgarlı bir gün bekleniyor, sıcaklık 37°C'ye ulaşacak. Menderes: Rüzgarlı hava devam edecek, en yüksek sıcaklık 36°C olacak. Menemen: Rüzgarlı hava etkili olacak, sıcaklık 35°C olacak. Narlıdere: Rüzgarlı bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Ödemiş: Rüzgarlı hava görülecek, sıcaklık 38°C'ye ulaşacak. Seferihisar: Rüzgarlı hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Selçuk: Rüzgarlı bir gün bekleniyor, sıcaklık 36°C olacak. Tire: Rüzgarlı ve sıcak bir hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 39°C olacak. Torbalı: Rüzgarlı hava görülecek, sıcaklık 36°C'ye ulaşacak. Urla: Rüzgarlı bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 34°C olacak.