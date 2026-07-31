Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı geçici verilere göre, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Haziran 2026’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,02 azalarak 5 milyon 540 bin 424 oldu. Haziran ayında yabancı turistlerin en fazla giriş yaptığı il 2 milyon 1 bin 633 ziyaretçiyle Antalya olurken, İstanbul, Muğla ve Edirne’nin ardından İzmir 169 bin 491 yabancı ziyaretçiyle beşinci sırada yer aldı.

İzmir’deki düşüş Türkiye ortalamasını geçti

Veriler, İzmir’de yaşanan gerilemenin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu gösterdi. Haziran 2025’te yaklaşık 188 bin 785 yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı İzmir’de, bu sayı 2026 Haziran ayında 169 bin 491’e geriledi. Böylece İzmir’de yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık 19 bin 300 kişi azalırken, düşüş oranı yüzde 10,2 olarak hesaplandı. Aynı dönemde Türkiye genelindeki düşüş ise yüzde 4,02 seviyesinde kaldı.

İzmir ilk 5’te kalmayı başardı

Yaşanan gerilemeye rağmen İzmir, yabancı turist girişinde Türkiye’nin en çok tercih edilen beşinci ili olmayı sürdürdü. Kent; denizi, tarihi mirası, gastronomisi ve özellikle Çeşme, Alaçatı, Selçuk Efes, Urla, Foça ve Seferihisar gibi destinasyonlarıyla yabancı turistlerin önemli rotaları arasında yer almaya devam etti.

Gözler yaz sezonunun geri kalanında

Sektör temsilcileri, temmuz ve ağustos aylarında yaşanacak hareketliliğin yılın ilk yarısındaki kaybı telafi edip edemeyeceğini yakından takip ediyor. Özellikle Avrupa pazarındaki talep, uçuş sayıları ve rezervasyon performansı, İzmir turizminin yıl sonu tablosunu belirleyecek en önemli etkenler arasında gösteriliyor.