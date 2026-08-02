Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da uygulanacak kiralık konut projesine dair detayları açıkladı. Proje kapsamında kentsel dönüşüm sürecindeki vatandaşların yanı sıra emekli, memur ve dar gelirli kesime özel kontenjanlar ayrılıyor. Üç yıllık kiralama süresinin tamamlanmasının ardından konutlar bakımdan geçerek yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek.

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi programında kura takvimini ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“77 bin konutu “Yarısı Bizden” ile dönüştürüyoruz. İstanbul’un yapı stokunu güncelliyoruz. 100 bin sosyal konutu İstanbul’a kazandırıyoruz. İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut projemiz için eylül ayında kuralar olacak. Kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak. Bu konutlar kura ile belirlenecek. İstanbullu vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eylül ayını işaret ederek, "İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız" dedi.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU KONTENJANLARI KİMLERE AYRILACAK?

Bakan Murat Kurum, başvuru sürecinin sosyal konut projelerinde olduğu gibi şeffaf ve adaletli biçimde yönetileceğini bildirdi. Fiyatların piyasa rayicinin çok altında tutulacağını aktaran Bakan Kurum, kontenjan dağılımına dair şunları söyledi:

"Alt gelir grubu vatandaşlarımıza, sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjanlar ayıracağız. Kentsel dönüşüme giren veya girmek isteyen, kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlarımıza kontenjanlar ayıracağız. Emeklilerimiz, memurlarımız olacak. Bu kontenjanlarla vatandaşımız başvuracak ve piyasa rayiçlerinin çok altında fiyatla buraları kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek ve 3 yıl sonrasında projesinin biteceğini öngörüyoruz. Başka bir vatandaşımıza yine burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız."

DİĞER ŞEHİRLERDE KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ OLACAK MI?

İstanbul genelinde toplam 115 bin konutluk hamle yapıldığını belirten Bakan Kurum, modelin detaylarına ilişkin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hem regülasyon hem de dar gelirli dediğimiz vatandaşımıza destek olabilmek amacıyla bu süreci yürütüyoruz. İstanbul'da bir de deprem riski var. 100 bin sosyal konutu, 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapıyoruz. 15 bin de kiralık yapıyoruz. Yani sadece İstanbul'a bu projeyle birlikte 115 bin konut yapıyoruz. Bu ciddi bir rakam. İstanbul'da yaşayan 16 milyon vatandaşımıza bu imkanı veriyoruz. 115 bin konutta 4 kişiden hesaplasanız neredeyse 500 bin vatandaşımız burada yaşamını sürdürecek. Dolayısıyla hem konut fiyatlarına hem kira fiyatlarına etki edecek bir model”

Modelin ilk kez İstanbul'da hayata geçirildiğini vurgulayan Kurum, elde edilecek sonuçlara göre İzmir, Kocaeli, Ankara ve Antalya gibi diğer metropollerde de şehirlerin ihtiyacına göre yeni projelerin devam edeceğini bildirdi.