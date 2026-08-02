Küçük yaşlarda başladığı futbol yaşantısına Nantes altyapısında yön veren genç savunmacı, profesyonel kariyerinde hızla yükseldi. Genç yaşına rağmen Fransa Ligue 1 seviyesinde forma şansı bularak birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girdi. Savunmadaki gücü, hava toplarındaki etkinliği ve geriden oyun kurma becerisiyle bilinen Zeze, modern savunmacı profiline sahip isimler arasında yer alıyor.

NATHAN ZEZE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

18 Haziran 2005 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Nathan Zeze, 2026 yılı itibarıyla 21 yaşındadır. Yeteneğini erken yaşlarda kanıtlayarak Nantes altyapısına katılan genç oyuncu, kulübün gelecek planlamasında kilit isimlerden biri oldu. Altyapıdaki gelişimini tamamladıktan sonra hızlıca profesyonel seviyeye adım attı.

NATHAN ZEZE'NİN MEVKİSİ NE?

Genç futbolcunun asıl mevkisi stoperdir. Sol ayaklı bir savunma oyuncusu olan Zeze, ihtiyaç duyulduğunda sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor. İkili mücadelelerdeki üstünlüğü, sert savunması ve topu oyuna sokma kalitesi oyuncunun belirgin yetenekleri arasında bulunuyor. Uzun boyu sayesinde duran toplarda hem savunmaya hem de hücuma destek veriyor.

NATHAN ZEZE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol yaşantısının büyük bölümünü Nantes kulübünün çatısı altında geçirdi. Altyapı eğitimini burada bitiren oyuncu, ardından Nantes A Takımı'na yükseldi.

Forma giydiği takımlar şunlardır:

Nantes altyapısı

Nantes

Fransa Ligue 1'de kazandığı deneyimle yeteneğini sergileyen Fransız stoperin istikrarlı gelişimi sürüyor. Uzmanlar, genç futbolcunun düzenli forma şansı bulması halinde Avrupa futbolunun değerli savunmacılarından biri olabileceğini belirtiyor.