Son yılların en yüksek yağış oranlarına ulaşan Manisa’da doğa, hem tarımsal üretim hem de balıkçılık sektörü için bir dönüm noktası yaşatıyor. Gediz Havzası’nı besleyen Demirköprü Barajı’ndaki doluluk oranlarının zirve yapması, sadece bölge üreticisini değil, suyun ulaştığı İzmir’in Menemen ilçesine kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki tarım havzasını umutlandırdı.

İzmir’in tarımsal sulamasına "can suyu" desteği

Manisa’nın Demirci ve Köprübaşı ilçeleri arasında stratejik bir öneme sahip olan Demirköprü Barajı, bu yıl rekor seviyede doluluğa ulaşarak Gediz Ovası için hayati bir güvence haline geldi. Barajda biriken su, sadece Manisa özelinde değil, İzmir’in Menemen ovasındaki bereketli toprakların da sulama ihtiyacını karşılayacak olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıllarda su seviyesindeki çekilmeler nedeniyle tedirgin olan üreticiler, bu yılki doluluk oranlarıyla birlikte sezonu huzurlu ve umutlu karşılıyor.

30 yıldır bu mesleği sürdüren ve diğer balıkçılar için ağ örme ustalığı yapan Mehmet Kır, sezon öncesi heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Bu sene barajımız dolmak üzere. Doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Güzel bir sezon olmasını kooperatifimizin güçlenmesini istiyorum.

15 yıl öncesine kadar sezonlarımız kötü geçiyordu. Yüzde 60 oranındayken balıkçılarımız ekmek yiyebiliyordu. Bu sene de barajın dolmasıyla balıkçılarımız için güzel bir sezon olacaktır diye düşünüyorum.

Ağlarımızı örmeye başladık. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yayın pinterlerimizi de hazırlıyoruz. Avcı arkadaşlarımıza bol bereketli bir sezon dilerim",

Köprübaşı Balıkçılık Kooperatifi Başkanı Ramazan Uysal, "Bu sene yağışlarımızın bol olmasıyla bereketli bir yıl oldu. Barajımızın doluluk oranı yüzde 70'i geçti. Balıklarımız çiftleşmede çok güzel yavru bıraktı. Ayrıca barajın dolmasıyla balıklarımızı daha güzel beslenecek ve büyüme ve çoğalma oranı yükselecek. Eskiden çok balıkçılık vardı bu yıl yine birçok balıkçı avantaj yaşayacaktır.

Daha önceki yıllarda barajda oksijen olmaması nedeniyle yiyecek bulamıyordu. Bu yıl barajda hem doluluk var hem de oksijen var. Son yağmurlardan dolayı barajımızın doluluk oranı yüzde 70 oranında. Önümüzdeki günlerde yağacak yağışlarla daha da artacağını düşünüyoruz. Daha önceki yıllarda balıkçılık yan gelir kapısıyken bu yıl ana kalem gelir kapısı olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.