Son Mühür- İZSU haftanın sonuna doğru yaklaşırken listesini güncelledi. Birçok mahallede yaşanan ve yaşanacak olan su kesintileri vatandaşa zor anlar yaşatacak gibi duruyor. Üstelik aralarında 7 saati bulacak olanlar bile var! İşte planlarınızı bozmamak için mutlaka göz atmanız gereken, hem arıza kaynaklı hem de planlı 04.06.2026 tarihli İZSU kesinti listesi:

Arıza kaynaklı kesintiler

Bayraklı (Manavkuyu): Saat 10:15 - 12:15 arası (~2 saat). 1594/1 Sokak içi branşman boru arızası ve bölge vanası çalışması nedeniyle.

Bayraklı (Adalet): Saat 09:48 - 11:49 arası (~2 saat). 1594/1 Sokak'taki müteahhit çalışması nedeniyle.

Bayraklı (Çay, Muhittin Erener, R. Şevket İnce): Saat 09:06 - 11:06 arası (~2 saat). 2136/1 Sokak içi müteahhit çalışması nedeniyle.

Foça (Cumhuriyet): Saat 11:08 - 13:00 arası (~2 saat). Ana boru arızası nedeniyle.

Foça (Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk): Saat 11:07 - 14:30 arası (~3 saat). Ana boru arızası nedeniyle Yenifoça Merkez genelinde.

Menderes (Dereköy): Saat 10:47 - 12:47 arası (~2 saat). Ana boru arızası nedeniyle basınç düşüklüğü veya kesinti yaşanabilir.

Menemen (Gazi, Kemal Atatürk): Saat 09:41 - 12:41 arası (~3 saat). Gazi TOKİ ana boru arızası nedeniyle.

Urla (Altıntaş, Camiatik, Naipli, Sıra, Yaka, Yelaltı, Yenice): Saat 10:30 - 17:00 arası (~6 saat). Gediz elektrik kesintisi nedeniyle Urla merkez mahallelerine su verilemiyor.

Çeşme (Ovacık): Saat 10:37 - 14:37 arası (~4 saat). Ana boru arızası nedeniyle 7019 Sokak ve çevresinde.

Çiğli (Maltepe): Saat 10:11 - 11:11 arası (~1 saat). 8114/1 Sokak No:15 önü ana boru arızası nedeniyle sayaç kapatıldı.

Uzun süreli planlı bakım çalışmaları

Karabağlar (Basın Sitesi Mahallesi):

Tarih: 15.05.2026 Cuma gününden başlayarak 28 gün boyunca (Pazar günleri, arefe günü ve 4 günlük Kurban Bayramı hariç).

Saat: 13:00 - 16:00 arası (günde 3 saat).

Neden: İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi kapsamında arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek altyapı çalışmaları.

Çiğli (Egekent, Atatürk, İzkent ve Esentepe Mahalleleri):

Tarih: 05.06.2026 Cuma günü.

Saat: 09:00 - 16:00 arası (7 saat süreli).

Neden: Egekent İçme Suyu Terfi İstasyonu'nda meydana gelen orta gerilim kesici arızasının giderilmesi amacıyla yürütülecek bakım onarım çalışmaları.