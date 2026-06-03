Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Haziran tahminlerine göre Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yağış beklenirken; Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde de sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatıda mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerine göre İzmir’de 3 Haziran’da sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Gün içinde termometrelerin 30-32 dereceyi göstermesi beklenirken, gece saatlerinde sıcaklıkların 18-20 derece seviyelerinde seyredeceği öngörülüyor. Nem oranının ise yüzde 41 ile 72 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların bol su tüketmeleri ve güneş ışınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

İzmir ilçelerinde son durum 3 Haziran 2026

Aliağa: Parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklık 32 dereceye kadar yükselecek.

Balçova: Parçalı bulutlu bir havada sıcaklık 31 derece civarında seyredecek.

Bayındır: Parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 34 dereceye ulaşacak.

Bayraklı: Parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklık 33 derece olacak.

Bergama: Parçalı bulutlu bir gün yaşanırken sıcaklık 33 dereceye kadar çıkacak.

Beydağ: Parçalı bulutlu havada sıcaklık 33 derece seviyelerinde olacak.

Bornova: Parçalı bulutlu gökyüzü eşliğinde sıcaklık 33 dereceye ulaşacak.

Buca: Parçalı bulutlu bir gün beklenirken sıcaklık 32 derece olacak.

Çeşme: Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı ilçede sıcaklık 29 dereceye ulaşacak.

Çiğli: Parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 32 derece olacak.

Dikili: Parçalı bulutlu bir havada sıcaklık 29 derece civarında seyredecek.

Foça: Parçalı bulutlu hava koşullarıyla birlikte sıcaklık 29 derece olacak.

Gaziemir: Parçalı bulutlu bir gün beklenirken sıcaklık 31 dereceye ulaşacak.

Güzelbahçe: Parçalı bulutlu havanın etkili olacağı ilçede sıcaklık 31 derece olacak.

Karabağlar: Parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 31 derece seviyelerinde seyredecek.

Karaburun: Parçalı bulutlu bir havada sıcaklık 30 dereceye ulaşacak.

Karşıyaka: Parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklık 33 derece olacak.

Kemalpaşa: Parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 32 derece civarında seyredecek.

Kınık: Parçalı bulutlu bir gün beklenirken sıcaklık 33 dereceye ulaşacak.

Kiraz: Parçalı bulutlu havada sıcaklık 31 derece olacak.

Menderes: Parçalı bulutlu bir gün yaşanırken sıcaklık 31 derece seviyelerinde seyredecek.

Menemen: Parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 33 dereceye ulaşacak.

Narlıdere: Parçalı bulutlu hava koşullarıyla birlikte sıcaklık 31 derece olacak.

Ödemiş: Parçalı bulutlu bir havada sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak.

Seferihisar: Parçalı bulutlu havanın etkili olacağı ilçede sıcaklık 29 derece olacak.

Selçuk: Parçalı bulutlu bir gün beklenirken sıcaklık 31 dereceye ulaşacak.

Tire: Parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 34 derece olacak.

Torbalı: Parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklık 32 derece seviyelerinde seyredecek.

Urla: Parçalı bulutlu bir havada sıcaklık 30 derece olacak.