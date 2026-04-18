HABER MERKEZİ-İzmir medya kulislerinde kulaktan kulağa yayılan, etik tartışmaları da beraberinde getiren sarsıcı bir iddia ile çalkalanıyor. Şehirde daha önce de gündeme gelen "tehdit ve şantajla kazanç sağlama" vakalarındaki artışa bir yenisinin eklenip eklenmediği merak konusu. İsimlerin şimdilik gizli tutulduğu bu kördüğümün başrollerinde bir belediye başkanı ile yerel bir gazeteci bulunuyor.

Soru Yağmurundan Derin Sessizliğe

Söz konusu iddiaların odağındaki gazeteci, çok değil kısa bir süre öncesine kadar ilgili belediye başkanı hakkında adeta bir yaylım ateşi başlatmıştı. Sosyal medya hesapları üzerinden her gün yeni bir "soru" soran, "açıkla" çağrıları yapan ve görevi kötüye kullanma ile usulsüz ihale iddialarını dilden düşürmeyen gazeteci, başkan ile adeta "kanlı bıçaklı" bir profil çiziyordu. Öyle ki; belediye başkanı bu baskılar karşısında önce Gazeteciler Cemiyeti’ne başvurmuş, ardından soluğu savcılıkta almıştı.

Yeni Mecra, Yeni Sayfa?

Ancak ne olduysa, keskin muhalefet gazetecinin kendi yeni medya mecrasını kurmasıyla birlikte bıçak gibi kesildi. Bir zamanlar aracılar vasıtasıyla dahi sağlanamayan barış, ne hikmetse yeni stüdyoların kurulması ve yayın hayatına başlamasıyla kendiliğinden tesis edildi. Belediye başkanının dosyalarını "aydınlatma" peşinde koşan o kalem, bir anda suskunluğa büründü.

Kulislerdeki "Milyonluk" Dedikodular

Basın camiasında ayyuka çıkan iddialar ise yenilir yutulur cinsten değil. Konuşulanlara göre, gazetecinin yeni kurduğu medya alanındaki milyonlarca liralık dekor, son teknoloji kameralar ve teknik altyapı giderlerinin bizzat belediye başkanı tarafından finanse edildiği öne sürülüyor. İkilinin arasından su sızmadığı ve belli aralıklarla "can suyu" adı altında maddi kaynak aktarımının devam ettiği yönündeki duyumlar, her geçen gün daha yüksek sesle tartışılıyor.

"İki Kişinin Bildiği Sır Değildir"

Mesleğini onuruyla yapan, kalemini kişisel ikbaline alet etmeyen dürüst gazeteciler arasında bu durum büyük bir huzursuzluk yaratmış durumda. Kamuoyunu denetlemekle görevli olan basının, bir "finansman" ilişkisiyle sessizliğe gömülüp gömülmediği sorusu İzmir sokaklarında yankılanıyor.

Şimdi tüm gözler bu iddiaların taraflarında. Konuyu yakından takip edenler şu sorunun cevabını bekliyor: Bu ani sessizliğin sebebi gerçeklerin ortaya çıkması mı, yoksa iddia edilen o dev bütçeli "yatırımlar" mı? Unutulmamalıdır ki; iki kişinin bildiği artık sır değildir ve gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır.