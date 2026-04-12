Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin simge noktalarını modern peyzaj dokunuşlarıyla estetik bir görünüme kavuşturma vizyonu doğrultusunda önemli bir projeyi daha tamamladı. Şehrin en köklü kamusal alanlarından biri olan 9 Eylül Meydanı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü titiz çalışmalarla adeta yeniden doğdu. Toplamda 4 bin metrekarelik devasa bir alanı kapsayan restorasyon ve peyzaj hamlesiyle, meydan sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yoğun kent trafiğinin ortasında nefes alan yeşil bir koridora dönüşüyor. Zeminden bitki örtüsüne kadar her detayın incelikle işlendiği bu çalışma, İzmir’in estetik mirasına modern bir imza niteliği taşıyor.

Yıldız formunda estetik tasarım ve doğal zenginlik

Yenileme projesi kapsamında meydanın çehresi, geometrik zarafeti temsil eden "yıldız" formundaki özel bir peyzaj tasarımıyla şekillendirildi. İlk olarak zemin iyileştirme süreçlerini tamamlayan ekipler, ardından bölgenin iklim yapısına uygun zengin bir bitki çeşitliliğini toprakla buluşturdu. Bahar aylarının gelişiyle birlikte renk cümbüşüne sahne olan meydanda, 11 adet heybetli palmiye ağacının yanı sıra 6 bin 595 adet bravo taflan, alev çalısı ve biberiye bitkisi kullanıldı. Yeşil dokunun sürekliliğini sağlamak adına ise 30 bin 750 adet koyungözü ve 12 bin adet godetya olmak üzere toplamda 42 bin 750 yer örtücü bitki dikilerek, alanın her santimetrekaresi canlı ve dinamik bir yapıya kavuşturuldu.

89 yıllık kent hafızası geleceğe taşınıyor

9 Eylül Meydanı, sadece bir kavşak noktası değil, Büyük İzmir Yangını sonrası Kültürpark’ın inşasıyla temelleri atılan ve 1937 yılından bu yana İzmir’in kurtuluş ruhunu simgeleyen tarihi bir hafıza merkezi olarak biliniyor. Basmane Garı üzerinden şehre adım atan ziyaretçileri karşılayan ilk durak olan bu alan, ikonik dünya heykeli ve Kültürpark’ın 9 Eylül Kapısı ile bütünleşerek kentin misafirperverliğini temsil ediyor. Aynı zamanda 95 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın da ayrılmaz bir parçası olan meydan, bu yeni düzenleme ile tarihi dokusunu koruyarak modern kent yaşamına entegre edildi.

Yolların ve kültürlerin kesişim noktası

İzmir’in ulaşım ağındaki stratejik konumuyla dikkat çeken 9 Eylül Meydanı, kentin en önemli beş ana damarını birbirine bağlayan hayati bir köprü görevi görüyor. Gazi Bulvarı, Hürriyet Bulvarı, Dr. Refik Saydam Bulvarı, Mürselpaşa Bulvarı ve tarihi Anafartalar Caddesi’nin kesişim kümesinde yer alan meydan, yapılan bu kapsamlı yenileme çalışmasıyla ulaşım fonksiyonunu estetikle birleştiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu bütünsel değişim, kentin kamusal alanlarındaki yaşam kalitesini artırırken, İzmir’in tarihi mirasını yeşille sarmalayarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefini perçinliyor.