Son Mühür/Merve Turan- İzmirli'in gündeminden düşmeyen baraj doluluk oranlarına dair son rakamlar paylaşıldı. Yılın ilk aylarında yağan yağmurlar İzmir'e yaradı ve barajlarda gözle görülür bir artış yaşandı. İZSU'nun yayımladığı 14.04.2026 tarihli verilerine göre İzmir'in en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranının %53,15 olması İzmir halkının yüzünü güldürdü. Bu oran geçen yıl yüzde 15,73 seviyelerindeydi. Tahtalı Barajı'nın toplam su hacmi 172.168.000 m³ olarak kaydedildi. Geçen yıl 64.750.000m³ olan bu oran iki katını aştığını gösterdi.

Balçova Baraj'ında oran %100' yaklaştı!

Balçova Barajı'nda doluluk oranı %98,23'e ulaştı. Neredeyse %100'e yaklaşan bu oran geçen yıl %40,74 seviyelerindeydi. Barajda göl su seviyesi 145,63 metre olarak ölçülürken, toplam su hacmi 7.624.000 m³, kullanılabiliri su hacmi 7.487.000 m³ olarak kaydedildi.

Ürkmez Barajı'nda su seviyesi ne durumda?

Ürkmez Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 97,55 olarak belirlendi. Toplam su hacmi 7.825.000 m³, kullanılabilir su hacmi 7.450.000 m³ olarak kaydedildi. Aktif doluluk oranı geçen yıl yüzde 27,56 idi.

Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı oranları

Gördes Barajı geçen yıl yüzde 5,23'ken 14.04.2026 tarihli listede yüzde 40,07 seviyelerine yükseldi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise geçen yıl yüzde 17,76 olan aktif doluluk oranı yüzde 81,63'e kadar çıktı.