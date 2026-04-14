Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Bergama ilçesinde kentin akciğeri sayılan ve ‘fıstık çamı cenneti’ olarak bilinen Kozak Yaylası, yeni bir maden projesiyle karşı karşıya kaldı. Şaşmazlar Granit tarafından Bergama Okçular Mahallesi’nde 43,58 hektarlık ormanlık alanda kurulması planlanan granit ocağı için geçtiğimiz günlerde ÇED süreci başlamıştı. Şimdi ise proje, halkın kantarına çıkarak görüşleri alacak.

Antik çağlardan günümüze miras

Mevcut planlarda “Fıstıklık”, “bağ” ve “bahçe” olarak yer alan sahada, yıllık 200 bin metreküp hammadde üretimi hedefleniyor. ÇED alanı içerisinde 2 adet ocak alanı, 2 adet ürün stok alanı, 2 adet pasa depo alanı, bitkisel toprak depolama alanı ve şantiye alanı yer alacağı ifade ediliyor. Granit bloklarının üretimi sırasında elmaslı sulu tel kesme makinesi ve dinamit patlatma yöntemlerinin kullanılacağı bildirilen tesis, en yakım yerleşim birimine ise sadece 185 metre mesafede olmasıyla dikkatleri çekiyor.

Aynı zamanda antik çağlardan bu yana kentin oksijen deposu olarak kabul edilen, civarındaki 17 köyün geçim kaynağını oluşturan ve UNESCO Dünya Mirası Koruma Bölgesi’nde olan Kozak Yaylası, daha önce de benzer tehditlerle defalarca karşı karşıya kalmıştı. Çevreciler tarafından ekolojik değeri madenlerden çok daha yüksek olduğu ifade edilerek alanın korunması için defalarca çağrı yapılmıştı.

Halka soracaklar

Proje hakkında ÇED süreci devam ederken ‘Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı’ için takvim de belli oldu. Bölge halkı, 5 Mayıs’ta saat 13.30’da Okçular Mahallesi Köy Kahvehanesi’nde bir araya gelerek proje hakkında görüşlerini belirterek itirazlarını iletebilecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Şaşmazlar Granit Nakliyat Mad. San. ve Tic. A.Ş. tarafından İzmir İli, Bergama İlçesi, Okçular Mahallesi mevkiinde planlanan “Granit Ocağı” Projesinin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı” yapılacaktır. Halkımıza saygı ile duyurulur” ifadeleri kullanıldı.