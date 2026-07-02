Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZDOĞA'da yaklaşık 3 bin 300 işçiyi ilgilendiren 2026-2028 dönemi Toplu İş Sözleşmesi (TİS), tarafların gece geç saatlerde uzlaşmasıyla imza altına alındı. Büyükşehir bürokratları ile TÜRK- İŞ'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube arasında yürütülen zorlu müzakereler anlaşmayla sonuçlandı. Sözleşme süreci daha önce kriz noktasına gelmiş, arabuluculuk aşamasında uzlaşı çıkmayınca konu Yüksek Hakem Kurulu (YHK) taşınmıştı. Ancak YHK, söz konusu iş kolunun grev yasağı kapsamında olmadığını belirterek dosyayı iade etmiş, bunun üzerine Belediye - İş Sendikası yasal grev sürecini başlatacağını duyurmuştu. Grev restinin ardından hızlanan görüşmeler, tarafları masada buluşturdu.

İlk 6 ay için yüzde 26.30 zam ve Pazar izni güvencesi

Edinilen bilgiye göre, uzlaşma sağlanan yeni sözleşmeyle işçilerin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 16,30 oranında zam yapılacak. Sözleşmenin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlerinde ise ücret artışları, enflasyon oranına ilave olarak 1 puan refah payı eklenerek hesaplanacak. Öte yandan görüşmeler sırasında en büyük kriz maddelerinden biri olan pazar izni hakkı yeni sözleşmede de aynen korundu. Sosyal haklara da değişen oranlarda zam yapılırken, sözleşmenin mali ve sosyal hakları kapsayan diğer detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Tugay: TİS'i uzlaşı içinde imzaladık

Sözleşmenin imzalanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İzmir Büyükşehir Belediyemiz, İZSU Genel Müdürlüğümüz ve İZDOĞA şirketimizde görev yapan 3 bin 300 çalışma arkadaşımızı kapsayan toplu iş sözleşmesini Belediye-İş Sendikamız ile uzlaşı içinde imzaladık. Kentimize büyük bir özveriyle hizmet eden çalışma arkadaşlarımızın emeğinin karşılığını almasını önemsiyoruz. İçinden geçtiğimiz ekonomik koşulları ve belediyemizin mali sorumluluklarını gözetirken, çalışanlarımızın haklarını koruyan, adil ve sürdürülebilir bir sözleşmeye imza attık. Bu sürecin sağduyu ve uzlaşı içinde tamamlanmasına katkı sunan Belediye-İş Sendikamıza, SODEMSEN’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu sözleşme, çalışma barışını daha da güçlendirecek ve İzmirlilere sunduğumuz hizmetlerin kalitesine olumlu katkı sağlayacaktır. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."