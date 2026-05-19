Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en yoğun yaya yerine sahip noktalarından biri olan Karşıyaka Vapur İskelesi ile Karşıyaka Çarşısı arasındaki geçiş koridorunu sil baştan değiştirdi.

Yalı Bulvarı üzerinde hayata geçirilen yükseltilmiş yaya platformu uygulamasıyla, hem yayaların karşıya geçiş güzergahı güvenli bir meydana dönüştürüldü hem de asfalt zemin İzmir’in köklü geçmişini simgeleyen tarihi dokularla süslendi.

Avrupa'daki modern şehircilik örneklerinden ilham alarak yapılan proje, özellikle vapurdan ve tramvaydan inerek çarşıya doğru yürüyen binlerce İzmirliyi doğrudan koruma altına almayı planlıyor.

Yüksek kaldırımlar tamamen ortadan kaldırıldı

Yeni düzenleme, özellikle hareket etmekte zorlanan yaşlılar, engelli vatandaşlar ve bebek arabalı ebeveynler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Proje dahilinde yüksek kaldırımlar tamamen ortadan kaldırılarak yol ile zemin aynı seviyeye getirildi. Bu sayede yayalar, herhangi bir basamak inip çıkmak zorunda kalmadan, düz bir ayakla ve konforla karşı tarafa geçebiliyor.

450 metrekarelik çalışma yapıldı

Kent trafiğini aksatmamak için pazartesi gecesi geç saatlerde harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güneş doğana kadar kadar aralıksız bir mesai harcadı.

Yaklaşık 450 metrekarelik büyük bir alanı kapsayan çalışmada, zeminin hem gece hem gündüz rahatça fark edilebilmesi için toplamda 500 kilogram beyaz ve 100 kilogram sarı renkli özel soğuk yol çizgi boyası kullanıldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber trafik akışı başlamadan hemen önce tüm boyama ve montaj işlemleri eksiksiz şekilde bitirildi.

Karşıyaka'nın görünümü değişti

Projeyi benzerlerinden ayıran en büyük özellik ise standart beyaz çizgiler yerine estetik kaygılarla ele alınmış olması.

Yaya platformunun üzerine yapılan İzmir temalı figüratif desenler, caddeden geçen sürücülerin dikkatini çekerek yavaşlamalarına yarıyor.

Sıradan bir trafik düzenlemesini sanatsal bir sokak uygulamasına dönüştüren bu desenler, Karşıyaka sahilini yeni bir görünüme kavuştu.

"İzmir’e özgü motiflerle yaya platformu tasarladık"

Projenin tasarım ve uygulama aşamalarından bahseden İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Projeleri Şube Müdürlüğü personeli mimar Şirin Eltimur,

"Yaya yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge olduğu için, vapur iskelesi, tramvay durağı ve çarşıdan gelen akışı dikkate alarak farkındalığı artırmak amacıyla İzmir’e özgü motiflerle yaya platformu tasarladık. Yayaların güvenli geçişini sağlarken, sürücülerin de farkındalığını artırmayı hedefledik" dedi.