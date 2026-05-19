Son Mühür- İzmir'de Konak Belediyesi ile DİSK/Genel-İş 5 No’lu Şube Temsilcisi Tolga Yıldız arasında yaşanan disiplin sürecine ilişkin tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. DİSK bir açıklama yapmış bu açıklamanın arkasından Konak Belediyesi de karşılık vermişti. Tartışma burada sonlanmadı. Konak Belediyesi güne yeni bir açıklama ile başladı. Yapılan açıklamada DİSK Genel-İş 5 No’lu Şube Temsilcisi Tolga Yıldız’ın iş akdinin feshedilmesinin ardından sendika tarafından başlatılan eylemi şaşkınlıkla takip ettiklerini ifade eden Belediye bu durumun algı yaratma çabası olduğunu söyledi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çalışanlarımıza ait kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde ifşa edilmesi nedeniyle yürütülen disiplin süreci sonucunda DİSK Genel-İş 5 No'lu Şube Temsilcisi Tolga Yıldız'ın iş akdinin feshedilmesinin ardından sendika tarafından başlatılan eylemi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Tamamen ilgili mevzuat, iş yeri disiplin hükümleri ve hukuki prosedürler çerçevesinde uygulanan bir yaptırımın, kamuoyuna bilinçli bir şekilde "emek mücadelesi" kılıfıyla sunulması kabul edilemez bir algı yaratma çabasıdır. Üstelik sendikal faaliyet zırhının arkasına sığınarak suçun örtbas edilmeye çalışılması yetmezmiş gibi, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz önünde araç çıkışlarını engelleyen bir oturma eylemi sürdürülmektedir. Konak halkına sunulan temizlik hizmetlerini aksatma noktasına getiren bu girişim, doğrudan kamu düzenini, çevre ve halk sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır. Kentimizin ve komşularımızın sağlığı, hiçbir şahsi veya sendikal politikanın pazarlık unsuru haline getirilemez. Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki; belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerimizin tüm alacakları, varılan anlaşmalar doğrultusunda düzenli olarak ödenmektedir. Şu an itibarıyla işçilerimizin kurumumuzdan vadesi gelmiş hiçbir alacağı bulunmadığı halde sendika yönetiminin gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu yaklaşımını ve halk sağlığını riske atan yöntemlerini kamuoyunun vicdanına ve takdirine bırakıyoruz."