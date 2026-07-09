Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in simge yapılarından biri olan Kültürpark’ın içindeki Pakistan Pavyonu, Avrupa Endüstriyel Miras Rotası’na (ERIH) dahil edildi. Bu kararla beraber, kentin bu uluslararası ağda yer alan tarihi yapı sayısı dörde yükseldi.

İzmir’in geçmişten gelen sanayi ve sergi kültürü, bu üyelikle uluslararası düzeyde bir kez daha kabul görmüş oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tarihi mekanları korumak ve yaşatmak için uzun süredir çalışmalar yürütüyor.

Kentte daha önce Tarihi Havagazı Fabrikası, Tarihi Asansör ve Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) bu Avrupa ağına kabul edilmişti.

Son olarak Pakistan Pavyonu’nun da listeye eklenmesiyle, İzmir’in turizm ve tarih ağındaki yeri biraz daha güçlendi.

Avrupa endüstriyel miras rotası nedir?

Avrupa Konseyi’nin kültür rotalarından biri olan ERIH, kıtanın sanayi tarihine tanıklık eden, geçmişin üretim ve sergi kültürünü yansıtan en önemli yapıları bir araya getiren uluslararası bir ağdır. Hem bir bilgi merkezi hem de ciddi bir turizm rotası olan bu ağa girmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü bir süredir başvuru süreçlerini yürütüyordu. Yapılan incelemelerin ardından Pakistan Pavyonu’nun da kriterleri karşıladığı belirlendi.

Şehrin hafızasını yaşatan dört büyük yapı

Yeni kararla beraber İzmir, bu özel rotada dört farklı tarihi mekanla temsil ediliyor. Kültürpark içinde bulunan Pakistan Pavyonu, kentin köklü fuar ve ticaret geçmişinin en canlı şahitlerinden biri. Kendine has mimarisi ve döneminin sergileme tekniklerini yansıtan yapısıyla dikkat çeken bina, artık dünya genelinden tarih meraklılarının ve turistlerin daha çok ilgisini çekecek.

Evkaf Pavyonu’ndan Pakistan Pavyonu’na

Mimar Harbi Hotan imzası taşıyan bu bina, ilk inşa edildiği dönemde "Evkaf (Vakıflar) Pavyonu" adıyla biliniyordu. İzmir Enternasyonal Fuarı dönemlerinde Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin sergilerine ev sahipliği yaptı. Özellikle Pakistan’ın binayı uzun yıllar boyunca kullanması sebebiyle, halk arasında adı Pakistan Pavyonu olarak kaldı.

Binanın üzerinde bulunan ve Mustafa Şem’i Pek’in imzasını taşıyan tarihi saat, 1970’li yıllarda ne yazık ki çalınmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında bu saati aslına sadık kalarak yeniden yaptırdı. Aynı çalışma kapsamında binanın içindeki sergi alanları düzenlendi ve dış aydınlatmaları yenilendi.

Günümüzde ne olarak kullanılıyor?

Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü’ne bağlı bir Turizm Bilgilendirme Ofisi ve Sergi Alanı olarak hizmet veren Pakistan Pavyonu, şehrin en aktif kültürel mekanlarından biri. Bugüne kadar toplam 34 farklı sergiye kapılarını açan tarihi bina, şimdiye kadar yaklaşık 198 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.