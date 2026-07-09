Son Mühür- CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Kadifekale’de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretlerde mahalle sakinlerinin alım gücü ve ekonomik sıkıntılar konuşuldu. Kahvehaneleri ve dükkanları gezen Gümrükçü, halkın geçim mücadelesini dinledi.

"Emekliler çarşıya pazara çıkamıyor"

Ekonomik verilere ve zamlara değinen Gümrükçü, çalışanların ve emeklilerin durumunu şu sözlerle anlattı:

"Vatandaşlarımız yüksek kiralar, vergiler ve gıda zamları altında eziliyor. Eskiden ay sonunu getirememekten şikayet edilirdi, milletimiz artık ay başını bile getiremiyor. Emeklilerimiz, dul ve yetim maaşı alanlar açlığa mahkum edildi; çarşıya, pazara çıkamaz hale geldiler. Anne babalar çocuklarına harçlık veremiyor. Biz sokağın sesi olmaya devam edeceğiz."

"Köy köy gezeceğiz"

Siyaset gündemindeki iç çekişmeleri eleştiren Gümrükçü, partinin tek odağının halk olduğunu söyledi. Suni kutuplaşmalara ayıracak zamanları olmadığını belirten İl Başkanı, İzmir'i köy köy, sokak sokak gezerek sadece sorunları dinlemeyeceklerini, çözüm yollarını da anlatacaklarını ifade etti.

"Çözüm ortak mücadelede"

Ekonomik sıkıntılara karşı dayanışma çağrısı yapan Utku Gümrükçü, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın kapısının tüm vatandaşlara açık olduğunu dile getirdi. Gümrükçü, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu karamsar tablo kimseyi ümitsizliğe sevk etmesin. Türkiye'yi bu darboğazdan çıkaracak irade, bu ülkenin harcını karan iradedir. Kurtuluşun adresi de dün olduğu gibi bugün de kuruluşun adresi olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir."

