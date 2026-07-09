Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon ön eleme kura çekimi İsviçre’de gerçekleştirildi. Ege Bölgesi’ni organizasyonda temsil edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Glint Manisa Basket’in ilk turdaki rakipleri netlik kazandı. 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan’da oynanacak eleme müsabakalarında her iki ekibimiz de gruplara kalabilmek adına 4 turu kayıpsız geçmek için mücadele verecek.

Yarı finalde karşı karşıya gelebilirler...

Kura çekimi sonuçlarına göre Glint Manisa Basket ilk turda Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels BC ile eşleşirken, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ise Almanya ekibi Rasta Vechta’nın rakibi oldu. Manisa ekibi ilk turu geçmesi halinde çeyrek finalde Promitheas-BC Vienna galibiyle, Merkezefendi ise turu geçmesi durumunda Benfica-Lions Cenevre eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. İki Ege temsilcisi de bu turları kayıpsız atlatmayı başarırsa, yarı finalde birbirlerine rakip olacaklar. Eleme turnuvasını şampiyon tamamlayan ekip 6 Ekim’de başlayacak Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak, elenen takım ise yoluna FIBA Europe Cup’ta devam edecek.