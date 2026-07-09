Altay’da yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile sürdürülen ortaklık görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmaması, siyah-beyazlı camiada büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Bu gelişmenin sonrasında gözler, 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak olan olağanüstü genel kurula çevrildi. Kulübün yeni yönetimini ve geleceğini, ilk oturumda yer alan 93 genel kurul üyesi belirleyecek.

İlk oturumda aday çıkmamıştı

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, 11 Mayıs tarihinde 93 kişilik hazirun listesiyle açılan kongrenin, olağanüstü durumlar sebebiyle tamamlanamadığı belirtildi.

Yönetim, söz konusu ilk toplantıda herhangi bir başkan adayının çıkmadığını da kamuoyuna tekrar hatırlattı.

Başkan Kanlı seçim öncesi veda etti

İzmir Atatürk Stadı’ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu’nda yapılacak seçim öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Mevcut Altay Başkanı Sinan Kanlı, 16 Temmuz’daki oturumla beraber son görevini yapacağını açıklayarak bir veda mesajı yayımladı.

1 milyar TL borç ve adaylık belirsizliği devam ediyor

Genel kurulun ikinci oturumunda da sadece ilk toplantıya katılan aynı 93 üye oy kullanabilecek. Toplam borcu 1 milyar TL’ye ulaşan kulüpte, bu ağır mali tablo karşısında kongre gününe kadar bir başkan adayının liste çıkarıp çıkarmayacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor.