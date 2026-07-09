Son Mühür/ TÜGVA İzmir İl Başkanı Muhammet Yiğit Aslanata, kurumumuza ziyarette bulundu. Son Mühür ekibiyle bir araya gelen Aslanta, 81 ilde düzenlenen TÜGVA Yaz Okulu'nun 550 bin başvuruyla başladığını belirterek projeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkan Aslanata, vakfın gençlere yönelik eğitim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

“TÜGVA İzmir İl Başkanı Aslanata’dan Son Mühür’e ziyaret”

TÜGVA İzmir İl Başkanı Muhammet Yiğit Aslanata, Hakan Kandemir yönetimindeki Son Mühür Gazetesi, Radyo Ege ve Son Mühür TV'yi ziyaret etti. Aslanata, Kandemir Medya Grubu CEO'su, Yönetim Kurulu Başkanı ve TİMBİR Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kandemir ile bir araya geldi. Kandemir, nizak ziyareti için Aslanata’ya teşekkür etti.

“Aslanata Son Mühür’e başarılar diledi”

Ziyaret kapsamında kurumun haber merkezini gezen Aslanata, Radyo Ege ve Son Mühür TV birimlerini de ziyaret ederek çalışanlara başarı dileklerini iletti. Görüşmede Son Mühür Haber Müdürü Yağmur Daştan ile Genel Yayın Koordinatörü Tunç Erciyas ve Spor Müdürü Hüseyin Demir’de bulundu.

“TÜGVA yaz okullarına yoğun ilgi”

Ziyarette Türkiye genelinde başlayan TÜGVA Yaz Okulu çalışmaları da değerlendirildi. Muhammet Yiğit Aslanata, Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen TÜGVA Yaz Okulu'nun bugün itibarıyla başladığını belirterek organizasyona 550 bin başvuru yapıldığını ve kurslara yoğun ilgi gösterildiğini ifade etti. İzmir’de velilerin yoğun ilgi gösterdiği TÜGVA yaz okulu faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Aslanata, İzmir’de dezavantajlı bölgelere yönelik önemli çalışmalarda bulunduklarını belirtirken Kadifekale, Yamanlar gibi mahallelerdeki çocuklara ulaşarak spora teşvik ettiklerini söyledi. TÜGVA İzmir olarak sporun toplumun tabanına yayılması için önemli çalışmalar imza attıklarını vurguladı.

“Nitelikli bireyler”

Aslanata, TÜGVA'nın gençlerin sosyal, ekonomik, fiziksel ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Vakfın, kültür, sanat, spor ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda ailelere ve gençlere yönelik faaliyetlerini devam ettirdiğini aktaran Aslanata, nitelikli bireylerin yetişmesine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“Çocuk ve gençlerin gelişimine katkı”

TÜGVA'nın her yıl düzenlediği geleneksel yaz okulu programlarına ilginin her geçen yıl arttığını belirten Aslanata, yaz dönemi boyunca gerçekleştirilecek eğitim ve etkinliklerle çocuklar ve gençlerin farklı alanlarda gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Başkan Aslanata, okulların sona ermesiyle TÜGVA yaz okulu faaliyetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.