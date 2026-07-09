Son Mühür - Süper Lig’de yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen İzmir temsilcisi Göztepe ile şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Fenerbahçe arasında transfer hareketliliği başladı. Kulüplerden sızan son bilgilere göre, iki camia transfer dönemine damga vuracak takas merkezli bir anlaşma için resmi temasları sürdürüyor.

Göztepe'nin hedefi Anthony Musaba

Yeni sezonda kanat hattını güçlendirmek isteyen Göztepe yönetimi, Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Anthony Musaba'yı transfer listesinin ilk sıralarına aldı. Oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılı kulüp, mali şartları dengelemek ve transferi hızlıca bitirmek adına masaya takas seçeneğini getirdi.

İsmail Kartal genç sağ beki istiyor

Fenerbahçe cephesinde ise teknik direktör İsmail Kartal'ın, Göztepe’nin genç sağ beki Arda Okan Kurtulan’ı yakından takip ettiği ve performansını beğendiği öğrenildi. Bu doğrultuda, Arda Okan'ın Anthony Musaba transferinde takas formülünün bir parçası olarak sarı-lacivertli kulübe imza atabileceği belirtilirken, iki kulüp arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.