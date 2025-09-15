Eylül ayı, Ege Denizi'nde balık avı sezonunun açıldığı bir dönem. 1 Eylül itibarıyla Karadeniz, Marmara ve Ege'de başlayan avcılık, tezgahları renklendiriyor. 15 Eylül 2025 itibarıyla Akdeniz de sezona katılıyor. Ege kıyılarında sular hâlâ ılık, bu da balıkların göçünü etkiliyor. Balıkçılar, palamut azlığına rağmen sardalya ve diğer türlerde bolluk bekliyor. Taze balık tüketimi, omega-3 açısından zengin besinler sunuyor. Ancak kurallara uyulması, stokların korunması için önemli.

Palamut Neden Tercih Ediliyor?

Palamut, Eylül'de Ege'nin öne çıkan balıklarından. Ortalama 500-600 gram ağırlığında, Karadeniz'den göç ederek Ege'ye ulaşıyor. Yağlı etiyle ızgara veya buğulama için uygun. Bu sezon palamut azlığı gözlemlense de, kalanlar taze ve lezzetli. Balıkçılar, 200 TL civarı kilogram fiyatıyla erişilebilir diyor. Protein değeri yüksek, 100 gramda 21 gram protein içeriyor.

Sardalya Ege Tezgahlarını Şenlendiriyor

Sardalya, Ege'nin kuzeyinde bolca yakalanıyor. Temmuz-Ekim arası en iyi dönemi, Eylül'de hâlâ sürüler halinde çıkıyor. Küçük boyuyla tava veya kağıtbalık için ideal. Yağlı yapısı, 100 gramda 1480 mg omega-3 sağlıyor. Fiyatı 200 TL'ye yakın, mevsim bolluğuyla ucuz kalıyor. Ege otlarıyla eşleştirildiğinde sade bir öğün oluşturuyor.

Lüferin Eylül Macerası

Lüfer, Eylül ortasından itibaren Ege'de belirginleşiyor. Yağlanma dönemi başlayan balık, ızgarada diri kalıyor. Küçük boyutlu çinekop varyantı da tezgahlarda. 100 gramda 19 gram protein ve 900 mg omega-3 barındırıyor. Av yasağı sonrası ilk haftalarda sınırlı çıksa da, taze olanlar tercih edilmeli. Fiyatlar 250 TL'ye varıyor.

Çipura ve Barbunyanın Lezzeti

Çipura, Ege'nin doğal yetişen türüyle Eylül'de zirvede. 20-35 cm boyunda, fırın veya çorba için uygun. Beyaz eti hafif, 100 gramda 18 gram protein. Barbunya ise kumlu zeminlerde bol, pembe etiyle tava yapılıyor. Her ikisi de Ege sahillerinde sürü halinde. Fiyatlar 150-200 TL arası, mevsim tazeliğiyle öne çıkıyor.

Kırlangıç ve Kılıçbalığı Seçenekleri

Kırlangıç, Ege-Akdeniz geçişinde sürülerle avlanıyor. Küçük boyuyla çorba veya fileto için kullanılıyor. Kılıçbalığı ise sıcak sularla büyük boyda çıkıyor, şiş veya ızgara öneriliyor. Her ikisi de Eylül'de erişilebilir, fiyatları 300 TL'ye yaklaşıyor. Omega-3 değeri yüksek, sağlıklı bir alternatif sunuyor.

Ege'de Eylül balıkları, mevsim bolluğuyla sofraları besliyor. Balıkçılar, hamsi için Ekim'i işaret etse de, şu anki çeşitler yeterli. Taze seçim için parlak gözlü, diri etli olanlara bakın. Haftada iki porsiyon, dengeli beslenmeye katkı sağlar.